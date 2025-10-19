Agudo contrapone el proyecto de "cansancio y mentiras" de Page frente al de "propuestas y soluciones" de Paco Núñez

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha contrapuesto este domingo el proyecto de Page, caracterizado por "el cansancio y las mentiras del PSOE", frente al "proyecto de las propuestas y de las soluciones para Castilla-La Mancha que propone Paco Núñez".

De esta forma se ha expresado Agudo durante la renovación de la Junta Local del PP de Villacañas, donde ha estado acompañada por el presidente provincial del PP de Toledo y alcalde de la capital, Carlos Velázquez, según ha informado el PP en nota de prensa.

Desde allí, ha insistido en la valoración que el PP-CLM hace del Debate sobre el Estado de la Región afirmando que "fíjense si Page está cansado de la región que ha sido terminar el debate y desaparecer", y es que Agudo asegura que "Page hizo muchísimos esfuerzos en mentir a todos los castellanomanchegos".

La secretaria general de los 'populares' ha indicado que el debate ha mostrado "un Page que no tiene nada que ofrecer", y ha demostrado "que miente más que habla".

Frente a esto, ha expuesto a un PP de Castilla-La Mancha "que cada día está más fuerte y más vivo en todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha".

Y por eso ha recordado que "vamos a seguir recorriendo la región" para hacer frente "a la crispación, el abandono y el sectarismo de Page".

Agudo ha recordado que Page afirmaba que somos la comunidad líder en España "y no le falta razón", ya que somos "líderes en pobreza, en pagar impuestos, en la sanidad peor gestionada y líder en castigar a los agricultores".

En el lado opuesto de todo esto, ha puesto al PP, que ofrece un proyecto de soluciones y propuestas para dar respuesta a las reivindicaciones y los problemas de los agricultores, las mujeres, los jóvenes, los autónomos, y todos aquellos que sufren el nuevo infierno fiscal del PSOE de Sánchez con el apoyo de Page.

La portavoz en el parlamento autonómico del PP ha concluido asegurando que su partido sigue con la construcción de una alternativa seria, de confianza en el municipalismo con el fin de llegar al gobierno de Castilla-La Mancha y el de España de la mano de sus vecinos y "mirándolos a la cara con honestidad y con honradez", algo que el PSOE, a día de hoy, "no puede hacer".

RENOVACIÓN DE LA JUNTA LOCAL DEL PP EN VILLACAÑAS

Por su parte, Velázquez ha felicitado a Coré Esquinas, actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villacañas, tras su elección por unanimidad como presidente de la Junta Local del Partido Popular en esta localidad toledana, en el Congreso Local que se ha celebrado en el municipio.

El presidente del PP provincial ha destacado que la renovación de la Junta Local del PP de Villacañas se enmarca dentro de "un proceso de renovaciones que llevamos a cabo desde la dirección provincial y que es fundamental para ofrecer alternativas en aquellos municipios que están sufriendo la crisis derivada de los gobiernos socialistas".

"Villacañas es uno de esos ejemplos, un municipio que ha perdido más de mil habitantes en los últimos quince años y que vive una situación verdaderamente preocupante que los distintos gobiernos del Partido Socialista no han sido capaz de mejorar", ha lamentado.

En este sentido, el presidente provincial del PP se ha mostrado convencido de que "el futuro de Villacañas pasa por plantear una alternativa seria y real, y esa la encabeza, sin lugar a dudas, el Partido Popular, con el equipo que encabeza Coré Esquinas".

"Villacañas se merece otro gobierno, y se lo vamos a dar", ha asegurado el presidente provincial.

Al Congreso han asistido también la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, el secretario general del PP de Toledo, Pedro Casas, el vicesecretario provincial de Organización, Joaquín Romera, y la diputada provincial de la zona, Manuela Lominchar, quienes han querido mostrar su apoyo y respaldo a la nueva Junta Local y al equipo que liderará el proyecto popular en Villacañas.