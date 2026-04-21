Agudo (PP) a Gutiérrez (PSOE): "¿Están dispuestos a echar por tierra el Estatuto sólo porque quieren más políticos?"

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TOLEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha preguntado este martes a los socialistas de la región si "de verdad están dispuestos a echar por tierra el Estatuto de Castilla-La Mancha sólo porque quieren más políticos".

Una pregunta que la 'número dos' del PP lanzaba en la carta que ha escrito al secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, y que responde a otra misiva que este remitía esta mañana al secretario general del PP, Miguel Tellado, exigiéndole "la retirada de la enmienda presentada" al texto del Estatuto y reclamándole para la región "el mismo respeto que el Partido Popular dispensa a cualquier otra Comunidad Autónoma".

A Agudo le parece "incomprensible" que Sergio Gutiérrez envíe una carta al secretario general del PP partiendo de una premisa "absolutamente falsa y retorcida, mintiendo desde el primer párrafo", aunque ha subrayado que no le "sorprende especialmente" porque es la "forma habitual de proceder" del 'número dos' del PSOE: "la de manipular e intentar engañar a los ciudadanos".

"No sólo miente usted cuando nos acusa de dinamitar el consenso político y social en las Cortes de Castilla-La Mancha, sino que, muy al contrario, son usted y su partido, el PSOE, los que quieren dilapidar ese acuerdo anteponiendo sus intereses partidistas al bienestar y la calidad de vida de los castellanomanchegos", subraya la dirigente 'popular'.

"Es obvio" --asegura-- que los socialistas quieren más políticos" en Castilla-La Mancha, "quieren tener más cargos, más prebendas partidistas, más coches oficiales", pero el Partido Popular, --dice-- lo que quiere para Castilla-La Mancha "son más profesionales sanitarios, más profesores, mejores hospitales y colegios, más y mejores infraestructuras y unos servicios públicos de la máxima calidad".

"Nuestra prioridad es Castilla-La Mancha; la suya aumentar el número de cargos políticos. Por tanto, cuando se pregunta por la falta de respeto a los ciudadanos de la región, mírense ustedes al espejo y tendrán una respuesta firme y contundente", añade Agudo.

En su carta a Tellado --censura la dirigente del PP-- "sólo hablan (los socialistas) de tener más diputados y esa parece su única inquietud". "No hablan de hospitales; no hablan de colegios; no proponen ningún acuerdo para mejorar la vida de los castellanomanchegos, hoy en los peores indicadores del país después de 40 años de socialismo en la región".

Los 'populares' aseguran, además, ver "con sorpresa" cómo los socialistas pretenden "saltarse las instituciones" y "no respetar los procedimientos constitucionales", negando al Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, su derecho a debatir sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha y enmendarlo en lo que legítima y democráticamente consideren conveniente.

Ha lamentado igualmente que Gutiérrez hable de una sola enmienda de las 11 presentadas por el Partido Popular, cuando la realidad es que el Estatuto de Castilla-La Mancha ha recibido 97 enmiendas, 21 de ellas del PSOE, sin olvidar que "la que tanto preocupa" al PSOE, "ya se presentó el 24 de octubre de 2024 en las Cortes regionales".

Es decir, añade Agudo, "no es una novedad". "Es nuestra posición de siempre, conocida sobradamente por los socialistas, sobre la que ahora quieren polemizar, una vez más, por sus intereses puramente partidistas".