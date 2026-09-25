Agudo (PP): "Page y Sánchez se pelean en público, se abrazan en privado y quien pierde siempre es Castilla-La Mancha"

Archivo - La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo - PP - Archivo

TOLEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y portavoz parlamentaria, Carolina Agudo, ha asegurado que "Emiliano García-Page y Pedro Sánchez se pelean en público, se abrazan en privado y quien pierde siempre es Castilla-La Mancha".

Agudo ha afirmado que "el PSOE se ha convertido en un circo" en el que Emiliano García-Page y Pedro Sánchez "llevan años jugando al gato y al ratón, protagonizando enfados, desplantes y reproches públicos que después no tienen ninguna consecuencia cuando llega la hora de las decisiones".

La 'número dos' del PP se ha referido así a la polémica generada por la visita de Pedro Sánchez a Noblejas y al malestar expresado desde el Gobierno regional por no haber sido avisado previamente.

"Hoy Page se enfada porque Sánchez viene a Castilla-La Mancha y dice que no le avisa. Mañana volverá a criticar alguna decisión del Gobierno de España. Pero después llega la hora de la verdad y todo sigue igual. Se pelean delante de las cámaras, pero cuando se apagan los focos vuelven a abrazarse", ha afirmado.

Para Agudo, "los castellanomanchegos conocen ya demasiado bien esta representación". "Page lleva años intentando aparentar una distancia con Sánchez que después no se traduce en resultados para Castilla-La Mancha. Mucho ruido, muchos titulares y muchas palabras, pero nuestra tierra sigue esperando soluciones".

"CASTILLA-LA MANCHA PAGA LA FUNCIÓN"

Agudo ha lamentado que "mientras Page y Sánchez representan este espectáculo, Castilla-La Mancha es quien paga la función". "¿De qué sirven tantos enfados si Castilla-La Mancha no consigue las infraestructuras que necesita? ¿De qué sirven tantos reproches si seguimos sin una solución suficiente para nuestra financiación? ¿De qué sirven tantos titulares si nuestros agricultores y ganaderos siguen reclamando agua?", se ha preguntado.

La dirigente 'popular' ha advertido además de que la principal preocupación de los ciudadanos está hoy en su economía cotidiana.

"Mientras el Partido Socialista habla del Partido Socialista, las familias hablan de cómo llegar a final de mes. Hablan de lo que cuesta llenar la cesta de la compra, pagar la vivienda, llenar el depósito o afrontar las facturas", ha señalado.