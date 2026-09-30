Aitana Sánchez-Gijón, Malena Alterio y Carmen Ruiz, entre las figuras de la temporada cultural de otoño en Talavera

Presentación de la nueva revista que contiene la programación cultural de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Enrique Etayo, ha presentado en rueda de prensa la nueva revista que contiene la programación cultural de Talavera de la Reina hasta el mes de diciembre de 2026, y que se desarrollará en los teatros Palenque y Victoria de la ciudad.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en rueda de prensa, junto al director de El Corte Inglés en Talavera de la Reina, José María Portillo, donde ha destacado que e trata de una oferta cultural "amplia, sostenible y de calidad que reafirma el compromiso de este equipo de gobierno con la dinamización artística y social de Talavera de la Reina".

Etayo ha comenzado agradeciendo a todos los ciudadanos la acogida que ha tenido la temporada anterior, "donde hemos consolidado unos niveles de ocupación en nuestros espacios escénicos que nos sitúan a la cabeza de nuestra region".

El edil del ramo ha destacado también la calidad y variedad de esta programación, que contará con figuras tan destacadas de la interpretación como Aitana Sánchez-Gijón en el drama clásico La Malquerida, Malena Alterio y Carmen Ruiz en La Vida Extraordinaria, o rostros muy queridos del humor y la televisión como David Cepo.

La música y las grandes citas líricas ocuparán un lugar privilegiado este trimestre; el talento internacional de Cristina Ramos junto a la Banda de Música de Talavera en su espectáculo Sinfónico: De la ópera al rock, de la elegancia del Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes y El Cascanueces, de la gran ópera La Flauta Mágica, así como de propuestas tan entrañables como el homenaje a Rocío Dúrcal de la mano de Carmen Morales y Alejandro Vera, o el recorrido por la copla de Juan Valderrama.

También habrá espacio para los más pequeños y las familias, que podrán disfrutar de montajes tan mágicos como Akelarre de Fantasía, El Principito o el espectáculo infantil La bruja Rechinadientes.

Asimismo, la programación se enriquece con citas tan tradicionales y esperadas como el Certamen de Tunas, el Concierto Extraordinario de Santa Cecilia, el mentalismo de Anthony Blake o la magia sinfónica de Aurum: El legado de los cuentos bajo la luz de las velas.

Por su parte, el director de El Corte Inglés en Talavera de la Reina, José María Portillo, ha subrayado que el centro se convierte en un punto de encuentro entre la cultura y los ciudadanos, mostrando ya que "creemos firmemente en el valor de la cultura como motor de crecimiento y enriquecimiento social".