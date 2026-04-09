Albacete abre hasta el día 28 el plazo de solicitud de sus ayudas a proyectos contra la exclusión social

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, en el Cotolengo. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha abierto del plazo de solicitud de ayudas a proyectos de integración social, con un importe global de 810.000 euros. Las entidades sin ánimo de lucro interesadas pueden presentar sus solicitudes hasta el próximo día 28 de este mes, una vez que se han publicado las convocatorias en el Boletín Oficial de la Provincia.

Según informa el Consistorio, la primera línea de estas subvenciones se refiere al desarrollo de proyectos y actividades con menores, jóvenes y familias en situación de dificultad social o exclusión social, y está dotada con 240.000 euros.

Las actuaciones a subvencionar deben centrarse en el fortalecimiento del entorno familiar y educativo, con proyectos que sirvan de apoyo a la familia para la adecuada crianza de los hijos e hijas.

Se incluyen expresamente los proyectos con iniciativas socioeducativas que prevengan el absentismo escolar, mejoren las habilidades sociales y promuevan un ocio y tiempo libre saludable entre la infancia y la juventud.

Otra línea de ayudas apoyará proyectos y actividades de integración social a desarrollar en los años 2026 y 2027, y a ella se destinarán 570.000 euros.

Según ha indicado el alcalde, Manuel Serrano, el equipo de Gobierno pretende apoyar proyectos orientados a intervenir en los principales factores de exclusión, como las dificultades de acceso y mantenimiento de la vivienda, la pobreza severa o la discriminación.

Esta convocatoria contempla cuatro modalidades para presentar proyectos: el desarrollo de respuestas habitacionales para personas y familias, la prevención de la violencia en contextos de prostitución y trata, la mejora de la empleabilidad y la mediación intercultural para favorecer la convivencia, y la integración de la población migrante.

Se podrán presentar hasta dos proyectos por entidad siempre que uno de ellos sea para facilitar respuestas habitacionales.