Albacete acoge el 25 de abril una jornada de pilates solidario y 12 horas corriendo en apoyo a Afanion

ALBACETE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Diputación de Albacete han hecho un llamamiento y han animado a la ciudadanía a participar en el Pilates Solidario y las 12 horas corriendo en el Recinto Ferial que se celebrarán el próximo día 25 de abril en apoyo de Afanion.

La diputada de Atención Ciudadana, Ana Albaladejo, y la concejala de Asuntos Sociales, Lanos Navarro, han asistido a la presentación de esta jornada que contará con numerosos voluntarios, colaboradores y patrocinadores, entre los que además del Ayuntamiento, destaca el Centro Comercial Albacenter (donde se ha realizado la presentación) y las empresas Res y a Aquaservice que dan nombre a ambas iniciativas.

Navarro ha señalado que "ese día se unirá el deporte para una vida sana y saludable, con la solidaridad para apoyar los proyectos de Afanon. La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, que preside Juan García Gualda, fundada hace 31 años por un grupo de padres, es un referente en Albacete y en Castilla La Mancha, porque acompaña a niños y familias cuando les comunican un diagnóstico de cáncer, prestando una atención integral".

La concejala ha asegurado que "el Ayuntamiento está siempre al lado de Afanion, y quiero reafirmar nuestro respeto, apoyo y agradecimiento por acompañar a los niños y a sus familias en una etapa muy difícil de su vida. Por eso animo a todos los vecinos de Albacete a que el 25 de abril participen caminando o corriendo alrededor de nuestro Recinto Ferial. Sea con familia, amigos, acompañados de nuestra mascota, subidos en bici o con patines, lo importante es participar".

Llanos Navarro ha felicitado al organizador, Ricardo López Torrecillas, por el creciente éxito de público y de organización que cada año cosechan estos eventos, así como al presidente de Afanion, Juan García Gualda, por el trabajo ejemplar que realizan para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias.

APOYO DE LA DIPUTACIÓN

La diputada de Atención Ciudadana, de su lado, ha trasladado el respaldo, el apoyo y el cariño del Gobierno provincial de Santiago Cabañero a "familia de familias" que preside Juan García, con la que viene colaborando activamente a través de un convenio (por valor de 23.000 euros) y también en el ámbito del acompañamiento, respaldando cada iniciativa que emprenden, y en el de la difusión, visibilizando y sensibilizando en torno al cáncer infantil y juvenil.

Albaladejo también ha puesto en valor que este año se hayan sumado a estas iniciativas dos municipios de la provincia, Tarazona de la Mancha y Valdeganga, evidenciando el compromiso de este territorio, "porque no nos importa la distancia si es para colaborar con un proyecto solidario como éste".

La diputada ha querido destacar precisamente esa implicación colectiva, agradeciendo el apoyo de administraciones públicas, empresas, colectivos y personas voluntarias (más de 200) que hacen posibles estas actividades "y ponen de manifiesto la capacidad de unir que tiene AFANION, algo que en estos momentos es muy importante". Finalmente, ha animado a la ciudadanía a participar para seguir respaldando la labor de la asociación y contribuir a que su apoyo llegue a cada vez más familias.

De hecho, los fondos recaudados en el Res Pilates Solidario y las 12 Horas Aquaservice, que contarán con un tardeo ambientado en la década de los 80 y 90, con zona infantil, gastronomía, bailes, dos 'Social Run' y muchas sorpresas más, se destinarán al proyecto educativo 'Vivir aprendiendo', con el que los niños, niñas y jóvenes con cáncer reciben apoyo en su formación.

El RES Pilates Solidario pretende reunir a varios miles de personas en una jornada con sesiones deportivas de diferente índole, gastronomía y ocio. La carrera 12 horas Aquaservice consistirá en estar 12 horas dando vueltas al Recinto Ferial, aunque no es necesario participar durante todo el periodo: cualquier persona, empresa o entidad puede sumarse por el tiempo que desee y hacerlo andando, corriendo, en bicicleta o incluso alternando modalidades.

El reto colectivo es garantizar que, durante las 12 horas, siempre haya personas realizando vueltas al Recinto Ferial para simbolizar el apoyo a la asociación