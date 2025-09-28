Albacete activa su Plan de Emergencia en fase de alerta ante el riesgo de fuertes lluvias y tormentas en el municipio. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha activado, en fase de alerta, el Plan de Territorial de Emergencias Municipal (Platenum), para el municipio de Albacete ante el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, nivel naranja, por fuertes lluvias y tormentas desde las 18.00 horas de hoy y hasta las 00.00 horas de mañana, día 29. Esta decisión llega después de que la Dirección General de Protección Civil haya activado el Meteocam.

Según informa el Consistorio, el Platemun estará activo hasta que finalice la alerta y mejoren las condiciones climatológicas, estando prevenidos y coordinados todos los servicios implicados por si fuera necesario activar sus recursos.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento ha procedido al cierre de los parques del municipio hasta que finalice el aviso y se haya comprobado el estado de los mismos.

Además, la Policía Local de Albacete ya está realizando labores de vigilancia y control de las zonas con mayor riesgo de inundación del municipio, como las pedanías de Tinajeros y Argamasón, así como la urbanización del Hondo de la Morena y la zona de la Huerta de Monroy en la capital, para activar los medios oportunos en el caso de que fuera necesario.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a la ciudadanía que extremen las precauciones y que eviten las actividades al aire libre y los desplazamientos que no sean necesarios, recordando que en caso de emergencia deben llamar al 112.