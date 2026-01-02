Albacete activa el Plan de Emergencia ante la previsión de frío y nevadas para los próximos días y pide "precaución"

Archivo - Una persona camina por una zona helada durante la ola de frío en Albacete, Castilla-La Mancha (España), a 13 de enero de 2021. La ola de frío tras la gran nevada provocada por la borrasca ‘Filomena’ sigue dejando temperaturas "extremadamente frí - Luis Vizcaíno - Europa Press - Archivo

ALBACETE 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha activado el Platemun (Plan de Emergencia Municipal) por la alerta de frío y nevadas para los próximos días anunciada por la Aemet.

Según la orden de activación firmada por el alcalde, Manuel Serrano, "con motivo de la previsión actual de fenómenos meteorológicos adversos (ola de frío y nevadas), previstos para los próximos días y como medida preventiva, escuchada la recomendación efectuada desde los Servicios de Seguridad y Servicio contra Incendios del Ayuntamiento", se activa el Platemun en fase de alerta desde las 00.00 horas del sábado día 3 "hasta la normalización de la situación meteorológica".

Todos los servicios municipales implicados deben estar en condiciones de activar sus recursos en caso de necesidad, y se ha dado traslado al Centro de Coordinación Territorial de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El Ayuntamiento, según ha informado en nota de prensa, recomienda a la población evitar los desplazamientos no esenciales, sobre todo en carretera. En casa es conveniente tener reserva de agua, alimentos y medicamentos, y comprobar el funcionamiento de la calefacción. En caso de coger el coche conviene llevar cadenas y extremar la precaución, conduciendo con velocidad reducida y sin frenazos bruscos, con mucha precaución con las placas de hielo. Los tramos más conflictivos en caso de nevadas cercanos a Albacete son la A-31 en los tramos Albacete-Chinchilla-Bonete y Albacete-La Roda, y la N-301 en el tramo Albacete-Tobarra

En desplazamientos a pie debe usarse calzado antideslizante para evitar caídas y tener cuidado con posibles desprendimientos, sobre todo de árboles.

MEDIOS A DISPOSICIÓN

El Ayuntamiento cuenta con importantes medios materiales y humanos a su disposición de cara a estas situaciones, sobre todo para el mantenimiento y cuidado de las vías, para seguridad tanto de viandantes como de conductores.

Así, la empresa Valoriza, concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en la ciudad, tiene dos barredoras con acople de pala, un vehículo multiuso con pala y sal, una retro-pala y dos esparciadores de sal, y tiene en estos momentos disponibles diez toneladas de sal.

Aullasa, la concesionaria del mantenimiento de las autovías, tiene ocho camiones quitanieves, dos retroexcavadoras y un tractor pala.

La empresa de mantenimiento de zonas verdes, Ingesan OHL, cuenta con cuatro camiones y dos palas mini.

En cuanto a tramos de carretera de responsabilidad municipal, existe un plan de vialidad invernal tanto para prevenir las heladas en la calzada como para actuar en caso de nevadas. El equipo de trabajo para este fin está compuesto por un jefe de obra, un capataz y un retén con cinco oficiales de primera, y tiene como maquinaria adscrita dos camiones grúa de 18 toneladas, dos esparcidores de fundentes de 4 metros cúbicos cada uno, y una hoja quitanieves de 3,20 metros.

El Ayuntamiento tiene un Contrato de Conservación de Travesías en las siguientes tramos del municipio: N-301 (a), entre los puntos 240+290 y 251+680; N-430 (a), entre los puntos 512+430 y 514+800, y entre 516+950 y 520+000: N-322 (a), entre 348+490 y 353+115; N-322 (a), entre 355+190 y 357+050; Carretera de las Peñas, entre el kilómetros 0 y el punto 1+300; enlace local N-430 a-N-322 a, desde el 353+950 al 354+450; rotondas y paso superior entre la carretera de Pozo Majano y el Acceso Sur al Polígono Campollano; y carretera del Cementerio desde el punto 0 al 2+300.