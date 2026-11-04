Albacete anima a asistir a la XI edición de Albatoy que contará con más de 200 actividades y 25 estand comerciales

Presentación de Albatoy. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pabellón ferial de la Institución Ferial de Albacete, IFAB, acoge este fin de semana la XI edición de la Feria Albatoy, que este año contará con 7.400 metros cuadrados distribuidos en dos pabellones, con más de 25 zonas temáticas, más de 200 actividades y talleres, más de 50 asociaciones, grupos y creadores, y más de 25 estands comerciales, además de una zona de restauración.

Así se ha informado durante la presentación del evento en el Ayuntamiento de Albacete, en la que ha participado la concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja, junto a la vocal de la Asociación Cultural 'Tekubi Toy' y organizadora del evento, Ana Martínez, y el diputado provincial de Juventud, Daniel Sancha, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La concejala ha señalado que Albatoy "une generaciones a través del juego y de los recuerdos", al tiempo que ha destacado especialmente la importancia del ocio familiar y de las actividades infantiles como elementos fundamentales de esta cita.

Del mismo modo, Rosa González de la Aleja ha subrayado que esta feria representa "una oportunidad estupenda para disfrutar en familia, descubrir piezas singulares, compartir conocimientos y conocer de cerca el trabajo de coleccionistas, expositores y profesionales del sector", convencida de que nuevamente será todo un éxito organizativo y de participación.

Por su parte, Ana Martínez, vocal de la Asociación Cultural 'Tekubi Toy' y organizadora del evento, ha recordado que esta feria nació hace más de una década como una pequeña iniciativa familiar vinculada a la afición por los juguetes, su recuperación y coleccionismo, hasta convertirse en un punto de encuentro de ámbito nacional para asociaciones, coleccionistas y familias procedentes de distintos puntos del país, considerada en la actualidad como "la mejor feria del coleccionismo, juego y ocio de España".

Ana Martínez ha destacado que, tras once ediciones, el objetivo sigue siendo el mismo: "crear un espacio donde pequeños y mayores puedan descubrir nuevas aficiones, jugar y disfrutar juntos, manteniendo la ilusión de compartir una pasión que permite conectar a distintas generaciones".

Entre las propuestas más destacadas de esta edición, Ana Martínez se ha referido a la exposición 'Así jugábamos' que realizará un recorrido por varias décadas de historia del juguete, desde muñecas antiguas y figuras de acción hasta juguetes electrónicos y las primeras videoconsolas.

También habrá un diorama de Playmobil de unos 20 metros cuadrados ambientado en el lejano oeste, una exposición dedicada a Super Mario Bros, cómics americanos originales, maquetas de trenes y un espacio fotográfico protagonizado por el vehículo Ford Explorer de 'Jurassic Park'.

Asimismo, ha destacado como novedad la incorporación de actividades inspiradas en los juegos de la antigua Roma, que permitirán conocer de forma práctica cómo se entretenían hace más de 2.000 años, así como la presencia de Circo Diverso, procedente de Madrid, con talleres participativos de malabares, equilibrio y otras disciplinas circenses.

La programación incluirá también actividades relacionadas con Harry Potter, Star Wars y Pokémon, además de exhibiciones y talleres deportivos.

El escenario principal será otro de los puntos de encuentro de Albatoy, con espectáculos de magia, danza, cuentacuentos y actuaciones musicales, en las que se dará protagonismo a grupos locales y autores de Castilla-La Mancha. Entre las actuaciones. previstas figuran los conciertos de Chuchugums el sábado a las 20.00 horas, y de Irene Amores, el domingo a las 13.30 horas.

En el apartado solidario, Ana Martínez ha puesto en valor la celebración del VI torneo Albatoy de Blood Bowl, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer, así como la participación de la Fundación Vicente Ferrer y la asociación Un@Más, que darán a conocer sus respectivos proyectos.

Además, el sábado por la tarde visitará la feria el creador de contenido y deportista de élite Brosjaca, que dará visibilidad al reto que está llevando a cabo en apoyo a la lucha contra el cáncer.

La feria contará igualmente con un espacio dedicado a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, donde los visitantes podrán conocer de cerca su trabajo, sus equipos y sus funciones mediante actividades y demostraciones.

La organizadora ha animado a los albaceteños y a quienes visiten la ciudad este fin de semana a participar en esta cita, señalando que "si hay algo que nos sigue motivando después de 11 ediciones es ver cómo las familias enteras comparten una partida, cómo los niños y adolescentes se alejan de pantallas y cómo empiezan a conocer nuevas aficiones, mientras los adultos vuelven a emocionarse con los juguetes que marcaron su infancia".

De su lado, Sancha ha felicitado a la organización por el trabajo que supone preparar una programación de estas características y ha destacado la trayectoria de una feria que alcanza sus once ediciones y que, según los datos trasladados durante la presentación, reunió el pasado año a más de 5.000 personas.

El diputado ha señalado que "Albatoy es mucho más que una feria de coleccionismo y juguetes: es un espacio de encuentro entre generaciones, una propuesta de ocio familiar, un escaparate para el comercio especializado y la creatividad, y una oportunidad para preservar nuestra cultura popular y dinamizar Albacete y su provincia".

En este sentido, ha incidido en el interés de una propuesta que permite compartir aficiones entre personas de diferentes edades, descubrir nuevas actividades y disfrutar de alternativas de ocio saludable, a través de experiencias que van de los juegos tradicionales a la robótica, pasando por videojuegos, talleres creativos o actividades de ingenio.

Sancha también ha agradecido expresamente la labor de las personas que trabajan en la IFAB y que participan en la preparación y desarrollo de las distintas ferias que acoge este recinto a lo largo del año.

La XI edición de Albatoy se celebrará los días 7 y 8 de noviembre, en horario de 10.00 a 21.00 horas el sábado y de 10.00 a 20.00 horas el domingo. Las entradas anticipadas podrán adquirirse en la web oficial www.albatoy.es a un precio de 7 euros para un día y 11 euros para todo el fin de semana, así como en taquilla a 8 euros el día y 12 euros el fin de semana.