Albacete celebra el V centenario de su concesión de señorío con una exposición y una decena de actividades culturales

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, junto al alcalde de Albacete, Manuel Serrano, durante la presentación. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado este miércoles en el Archivo Histórico Provincial de la ciudad la decena de actividades culturales preparadas junto a la Junta de Comunidades de cara al V centenario de su concesión del señorío a Isabel de Portugal, que incluyen una exposición temática, conferencias, exhibiciones y un concierto de música renacentista a partir del 10 de marzo.

Serrano ha remarcado la importancia que tuvo para la ciudad el casamiento entre Carlos V e Isabel de Portugal el 11 de marzo en 1526, trayendo "mejoras para la ciudad, para la sociedad albaceteña y su economía" tras pasar de las manos del marqués de Villena a la de la Emperatriz en un momento en que el municipio contaba con unos 4.500 habitantes.

Las actividades buscan "reivindicar con orgullo y rigor histórico" lo que el primer edil ha considerado parte de la historia y de la "propia identidad" de la capital de provincia.

Además ha anunciado que crearán acuerdos turísticos con Sevilla y Granada, donde se celebró el matrimonio entre los monarcas y su luna de miel, para fomentar la promoción de la ciudad.

La directora del Archivo Histórico Provincial de Albacete, Elvira Valero, ha señalado que a través de las conferencias y actividades culturales podrán traer "la memoria y revivir lo que fue el señorío de Isabel", con una exposición en el Museo Municipal del 10 de marzo al 12 de abril que exhibirá documentos históricos, armamento y vestimenta de la época para entender desde la vida cotidiana de los albaceteños del siglo XVI a la resonancia que tenían para ellos acontecimientos internacionales.

El ciclo de conferencias arrancará el 18 de marzo con la propia Valero en una jornada titulada 'El Señorío de la Emperatriz y su influencia sobre Albacete' y contará en las semanas siguientes, hasta el 25 de abril, ponencias de historiadores como Aurelio Pretel, Pilar Córcoles, Luis Guillermo García-Saúco o Antonio del Carmen.

El 28 de marzo se realizará en la plaza de la Constitución una exhibición de esgrima antigua y una teatralización de la toma de posesión de la villa en la Posada del Rosario.

El 5 de mayo, en el instituto Bachiller Sabuco, tendrá lugar una concierto de música renacentista.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor ha ensalzado las actividades culturales como homenaje "para reivindicar la futura de Isabel de Portugal", la cuál "supuso un componente muy importante para toda Castilla-La Mancha y en especial la ciudad de Albacete".

Pastor ha aprovechado la ocasión para recordar que ya están trabajando de cara a la exposición Atempora que tendrá lugar en 2027 como celebración del centenario del Museo Provincial de la ciudad, en una apuesta importante del Gobierno regional que en 2026 ha dotado con unos 46 millones de euros a archivos y museos "fuentes de sabiduría y cultura" que velan y fomentan el patrimonio de la comunidad autónoma.