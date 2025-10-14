Albacete celebrará el 10 de noviembre su Privilegio de Villazgo reconociendo a todos sus alcaldes democráticos

ALBACETE 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Albacete va a conmemorar este año el 650 aniversario de la concesión del Privilegio de Villazgo otorgado por el Marqués de Villena en 1375, con un acto institucional el 10 de noviembre, en el que se van a entregar medallas de oro a todos los alcaldes de la democracia y a Feda, y reconocimientos a la universidad, el Ejército del Aire y el Colegio de Médicos.

La Junta de Portavoces ha sido informada de los reconocimientos especiales, que van a suponer la imposición de la Medalla de Oro a todos los alcaldes y alcaldesas de la era democrática, y también Medallas al Mérito Social a tres instituciones destacadas por su contribución al progreso y al desarrollo de la ciudad: la Universidad de Castilla-La Mancha, el Ejército del Aire, y el Colegio de Médicos que acaba de cumplir 130 años.

Según informa el Consistorio, el alcalde, Manuel Serrano, ya ha comunicado estos nombramientos a los galardonados, asegurando que " todos han recibido la noticia con la lógica satisfacción y orgullo".

"Vamos a reconocer a todos los primeros ediles del Ayuntamiento en el casi medio siglo transcurrido desde que se instauró la democracia: Salvador Jiménez Ibáñez, José Jerez Colino, Carmina Belmonte Useros, Juan Garrido Herráez, Carmen Oliver Jaquero, Carmen Bayod Guinalio, Javier Cuenca García, Vicente Casañ López, y Emilio Sáez Cruz. El único alcalde fallecido, Manuel Pérez Castell, ya recibió la Medalla de Oro a título póstumo en el Día de Ciudad del pasado año".

"La pluralidad, que es una riqueza de nuestra democracia, se hace patente en las diferentes personalidades y adscripciones políticas de los ex alcaldes, a los que sin duda une su trabajo y compromiso, y su innegable amor por la ciudad", ha indicado.

A juicio del regidor, celebrar cada año el Día de la Ciudad, para conmemorar el nacimiento de Albacete como entidad independiente, "significa dar valor a la historia de una localidad que ha sabido adaptarse y crecer a la vez que mantiene vivas sus tradiciones, cultura y valores".

"Estoy convencido de que los galardonados del próximo 10 de noviembre son ejemplo y espejo de esas raíces y esos valores que nos han consolidado como una ciudad viva, vibrante y acogedora. Recordar y festejar nuestro pasado, tanto el reciente como el más lejano, debe servirnos para inspirar el futuro a partir del compromiso con el progreso de nuestra tierra", ha señalado.