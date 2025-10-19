Albacete conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama con la Carrera por la Salud de la Mujer

ALBACETE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Albacete ha acogido este domingo la celebración de la Carrera por la Salud de la Mujer 'Memorial María José Merlos', organizada por la Asociación de Mujeres de Cáncer de Mama y Ginecológico, AMAC.

Un evento que coincide con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y también con el 25 aniversario de AMAC, y que ha tenido su salida en el Pincho de la Feria, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

La prueba deportiva solidaria ha contado en su salida y en la entrega de premios con la asistencia del alcalde Manuel Serrano, junto a los concejales de Mujer y Deportes Gala de la Calzada y Francisco Villaescusa entre otros miembros de la Corporación, así como el diputado provincial del Área Social, José González, y la delegada de Sanidad del Gobierno regional, Juani García.

El alcalde ha destacado que la prueba es "un gran ejemplo de colaboración entre deporte, salud y solidaridad".

Manuel Serrano ha felicitado a la organización y a la presidenta Llanos Sánchez, y ha destacado que "los casi cinco kilómetros de recorrido han sido la ocasión de unirse a una causa que todos compartimos, como es la lucha contra el cáncer y el apoyo a las personas que lo sufren. Hay que dar las gracias a todos los patrocinadores y colaboradores, así como a los voluntarios de la asociación AMAC, por su esfuerzo e implicación para que esta carrera vea nuevamente la luz. Los fondos recaudados irán a parar al nuevo Centro de Rehabilitación de Amac en la ciudad de Albacete, otro motivo para la esperanza".

El alcalde ha asegurado que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para favorecer la promoción de la salud, la investigación y la protección de los derechos de las mujeres, en estrecha colaboración con las asociaciones sociosanitarias y la sociedad en general. Hoy, además, queda patente que unir solidaridad y deporte es siempre una buena idea, y por eso hemos articulado un calendario de carreras solidarias para facilitar la organización de estas pruebas, que tienen un creciente apoyo de la ciudadanía. Quienes hoy corren ayudan a visibilizar, concienciar y apoyar esta causa, y rinden homenaje a las mujeres que luchan contra esta enfermedad, a las que lo han superado y, con especial emoción, a las que ya no están con nosotros".

Manuel Serrano ha concluido recordando que "el Ayuntamiento mantiene numerosos programas y proyectos de colaboración con AMAC, y con todas las demás asociaciones sociosanitarias que están implicadas en esta cuestión. Hoy lo demostramos con esta carrera, y mañana lunes volveremos a hacerlo en los actos públicos organizados con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama".

De su lado, José González ha destacado los 25 años de trabajo que este 2025 conmemora AMAC, y ha remarcado que esta iniciativa "es mucho más que una carrera, es una muestra de fuerza colectiva, pero también de cariño y reconocimiento a la labor de esta entidad imprescindible", al tiempo que ha puesto el foco en la implicación de la sociedad albacetense, "que cuando se trata de correr por una causa justa, siempre se calza las zapatillas".

Desde la Diputación han destacado que este evento deportivo, convertido en la carrera más antigua de Albacete y consolidada como una cita imprescindible en el calendario social y deportivo de la provincia. "Una cita en la que más de 1.200 personas de todas las edades han teñido de rosa las calles de Albacete en una jornada de recuerdo, solidaridad, visibilidad y compromiso con la salud femenina, y cuyos fondos se van a destinar al nuevo Centro de Rehabilitación de la asociación", ha indicado la Diputación por nota de prensa.