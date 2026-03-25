Albacete convoca su XXXVII Concurso de Música Moderna Memorial 'Alberto Cano' para promocionar a músicos locales

Actuación del Concurso de Música Moderna 'Memorial Alberto Cano'. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete ha presentado este miércoles la convocatoria del XXXVII Concurso de Música Moderna Memorial 'Alberto Cano', en colaboración con la empresa adjudicataria del contrato del Antorchas Festival, que tiene como objetivo principal la promoción de los músicos de Albacete.

En la presentación, encabezada por la concejala de Cultura, Elena Serrallé, se ha especificado que el Concurso establece un marco de participación competitiva para grupos dentro del ámbito del pop y el rock y sus diferentes variantes, incluyendo géneros como ska, reggae, punk, heavy, rap, electrónica o jazz, entre otros.

Podrán participar en esta convocatoria los grupos nacidos o residentes en la provincia de Albacete cuyos integrantes sean mayores de 14 años, siempre que cumplan los requisitos establecidos, entre ellos que al menos el 50 por ciento de sus miembros estén empadronados en el municipio o provincia y que no cuenten con contratos discográficos o vinculaciones profesionales vigentes. Asimismo, los grupos no podrán haber obtenido el primer premio en ediciones anteriores.

Para participar, los grupos deberán presentar una maqueta en formato digital con una duración de entre tres y quince minutos que incluya tres temas musicales, junto con la solicitud de inscripción, una breve biografía y la ficha técnica de las canciones. El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 11 de mayo de 2026, debiendo entregarse toda la documentación en el Museo Municipal.

El concurso se desarrollará en dos fases. En una primera fase de selección, el jurado evaluará las maquetas presentadas y seleccionará a seis grupos finalistas. Estos grupos participarán en la fase final, que consistirá en una actuación en directo el 18 de junio de 2026 en el Recinto Ferial de Albacete, en el marco del Festival Antorchas, en horario aproximado de 19:00 a 22:30 horas. La organización proporcionará los medios técnicos necesarios para las actuaciones, debiendo los grupos aportar sus propios instrumentos, salvo la batería.

El jurado, compuesto por profesionales del ámbito musical, representantes de asociaciones culturales, medios de comunicación y del propio Ayuntamiento, valorará aspectos como la calidad musical, la técnica interpretativa, la innovación, la puesta en escena y el comportamiento sobre el escenario, siendo su fallo inapelable.

El concurso contempla distintos premios, incluyendo una dotación económica de 5.000 euros para el primer premio, destinada a la grabación y edición de un disco completo, así como un segundo premio de 1.000 euros y un tercer premio de 500 euros. Los grupos finalistas recibirán además una compensación de 250 euros, y se otorgarán accésits a la mejor canción y al mejor instrumentista. Asimismo, se incluye un premio especial joven de 1.000 euros para formaciones cuyos integrantes tengan entre 14 y 30 años.

Habrá, también, accésit sobre los seis grupos seleccionados para la fase final que incluyen 150 euros a la mejor canción para material musical por cortesía de comercio local y 150 euros para el mejor instrumentista en material musical por cortesía, también, de comercio local.

El grupo ganador, además de la dotación económica, tendrá la oportunidad de actuar en la próxima edición del Festival Antorchas, consolidando así su proyección artística en un entorno profesional.

Serrallé ha señalado que "este concurso es una oportunidad real para que los grupos emergentes puedan dar a conocer su trabajo, desarrollarse artísticamente y dar el salto a escenarios de mayor proyección". En este sentido, ha destacado que "hablar de la trigésimo séptima edición es hablar de un compromiso firme y sostenido con la música moderna y con el tejido creativo local".

La concejala ha subrayado además que "desde el Ayuntamiento seguimos impulsando políticas culturales que apoyan a los jóvenes creadores, fomentan la innovación musical y generan espacios donde el talento pueda crecer y consolidarse".

Asimismo, ha puesto en valor la colaboración con el Festival Antorchas como plataforma para visibilizar a los grupos participantes y ofrecerles un entorno profesional de actuación.