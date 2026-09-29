Albacete destinará 200.000 euros a ayudas a clubes deportivos para su participación en competiciones

El Ayuntamiento incrementa en 10.000 euros las ayudas a clubes para participar en competiciones, que superan ya los 200.000 euros esta temporada. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento va a destinar 202.000 euros a ayudas para el funcionamiento de clubes, asociaciones y fundaciones para la promoción deportiva en el municipio. Se repartirán 125.000 euros para deportes colectivos y 77.000 para deportes Individuales con participación por equipos.

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha informado de la convocatoria de estas subvenciones aprobada en la Junta Rectora del Instituto Municipal de Deportes, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa. Desde el Ayuntamiento han destacado que son 10.000 euros más que en la temporada anterior, y en apenas cuatro temporadas las ayudas han crecido un 55%.

El objetivo, ha señalado, es "seguir apoyando a los clubes y fundaciones deportivas de máximo nivel de Albacete que participen en competiciones organizadas por sus respectivas federaciones deportivas a nivel nacional o autonómico, llevando el nombre de Albacete por muchos lugares. Por ello, las subvenciones se destinarán a financiar los gastos derivados de la participación de cada equipo".

Cada entidad o club deportivo presentará una única solicitud que englobe a todas sus secciones, y las ayudas tendrán diferente cuantía según la categoría de las competiciones y el coste de los desplazamientos. Los gastos subvencionables incluyen gastos de personal, material deportivo, material informático, arbitrajes, alquiler de instalaciones y espacios deportivos, licencias deportivas, seguros, gastos de desplazamiento y alojamiento, gastos de inscripción en competiciones y servicio de gestoría

Las entidades solicitantes deben tener domicilio social en el término municipal de Albacete, y estar inscritas en el Registro de Asociaciones Deportivas o fundaciones en la Junta, y presentarán la memoria completa de actividades de la temporada 2025/2026 y presupuesto con indicación de ingresos propios y ajenos, distribución del gasto y ayudas recibidas.

Quedan excluidas de la convocatoria las Sociedades Anónimas Deportivas y los clubes y entidades que compitan en ligas profesionales, así como las federaciones deportivas y las entidades deportivas pertenecientes a universidades y otros entes, públicos o privados.

Para deportes individuales, los clubes han de contar con un mínimo de 40 licencias federativas, y en caso de deportes no olímpicos deben participar en ligas nacionales o en Campeonatos de España oficiales o campeonatos internacionales.

Las ayudas se solicitarán en los 15 días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y una Comisión Técnica de Valoración del IMD estudiará las propuestas y establecerá el reparto de ayudas. Las entidades beneficiarias deberán participar gratuitamente en los torneos que organice el Instituto Municipal de Deportes y colaborar en las actividades y eventos deportivos que se organicen.

El concejal ha recordado que "éstas no son las únicas ayudas que concedemos desde el Instituto Municipal de Deportes para apoyar la labor de los clubes. Tenemos ayudas específicas al deporte adaptado, ayudas nominativas y convenios con varios clubes, y hace poco más de un mes concedimos ayudas por valor de 95.000 euros a 24 clubes y entidades deportivas del Programa de Escuelas Deportivas Municipales. Estamos apostando por los deportistas albaceteños, porque en las escuelas deportivas y los clubes locales se encuentra la base donde más debemos incidir. Nuestros jóvenes deportistas son el presente y también son el futuro, y toda ayuda es poca".