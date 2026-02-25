Albacete estrena este sábado su I Feria Cofrade con visitas, estands y música procesional

Presentación de la I Feria Cofrade de Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La I Feria Cofrade de Albacete se celebrará el próximo sábado, 28 de febrero, en el entorno de la Plaza del Altozano, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta de Cofradías de la Semana Santa de la ciudad.

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado esta iniciativa con la que buscan "que la Semana Santa de Albacete se viva, se conozca y se comparta más allá de los días de procesión".

"Hablamos de tradición, de fe, de patrimonio artístico, de música, de comercio local y de cientos de personas que trabajan todo el año para que nuestra Semana Santa siga creciendo", ha manifestado.

Serrallé ha agradecido expresamente la implicación del presidente de la Junta de Cofradías, Antonio Martín, así como del responsable de Música de la Junta, Javier Ortega, y del conjunto de cofradías, bandas y entidades participantes, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, ha indicado que "el Ayuntamiento camina al lado de quienes construyen ciudad desde el compromiso y la tradición y apoyar la Semana Santa es apoyar una de nuestras expresiones culturales más arraigadas y un elemento esencial de nuestra identidad colectiva".

La concejala ha subrayado además que esta primera edición "nace con vocación de continuidad" y responde a la voluntad del Equipo de Gobierno de "impulsar iniciativas que generen convivencia, dinamicen el centro de la ciudad y refuercen el tejido asociativo y económico vinculado al mundo cofrade".

I FERIA COFRADE

La Feria Cofrade se desarrollará el sábado con una programación que se extenderá durante toda la jornada y que combinará actividades familiares, música procesional, patrimonio y promoción del comercio cofrade.

La jornada comenzará a las 11.00 horas en la Plaza del Altozano con actividades dirigidas a los niños, que se prolongarán aproximadamente hasta las 12.30 horas. Estas propuestas están pensadas para acercar la tradición cofrade a los más pequeños desde una perspectiva didáctica y participativa.

También a partir de las 11.00 horas y hasta las 13.30 horas, y nuevamente desde las 17.00 hasta las 19.30 horas, se instalarán en la zona del Altozano los estands de la Feria Cofrade.

En los estands estarán presentes la Junta de Cofradías de Albacete, las diferentes cofradías de la ciudad, comercios locales vinculados al ámbito cofrade, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana y asociaciones benéficas. Este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer la cultura, la artesanía y el comercio cofrade, así como visibilizar el trabajo que se lleva a cabo.

A las 11.30 horas partirán desde el Altozano las visitas guiadas al Museo de la Semana Santa, a la Catedral y al Museo de la Virgen de los Llanos. Estas visitas permitirán profundizar en el patrimonio histórico, artístico y religioso de la ciudad, ofreciendo una mirada más completa sobre la riqueza cultural que sustenta la Semana Santa albaceteña.

Entre las 12.00 y las 13.30 horas tendrá lugar el ensayo solidario de las bandas de las diferentes cofradías de Albacete en formato pasacalles benéfico. El recorrido discurrirá desde el Altozano por la calle Fontecha hasta la Plaza de la Constitución, donde se interpretarán varias marchas, continuará por la calle Boticarios hasta la Plaza Mayor, con nuevas interpretaciones musicales, seguirá hasta la Plaza Carretas, donde se ofrecerá un mini concierto, y regresará por la calle Marqués de Molins hasta el Altozano, donde se interpretarán varias marchas y la Marcha Real como cierre del acto.

Entre las 17.00 y las 19.00 horas, el escenario instalado en el Altozano acogerá la actuación de distintas bandas de la provincia de Albacete. Está confirmada la participación de la Banda de Cornetas y Tambores Sentencia de Albacete, la Banda de Cornetas y Tambores Señor de la Caña de Pozocañada, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de las Angustias de Albacete y la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto.

La jornada concluirá a las 19.15 horas con el pasacalles de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Rescatado, procedente de La Solana. El recorrido partirá desde la Plaza Mayor, continuará por la calle Mayor y la calle Marqués de Molins hasta el Altozano, donde se interpretarán varias marchas, y proseguirá por el Paseo de la Libertad y la calle Isaac Peral hasta el Teatro Circo, donde finalizará en torno a las 19.45 horas.

La jornada culminará esa misma noche con el X Aniversario 'Olor a Incienso', un certamen de bandas de cornetas y tambores que se celebrará a las 20.30 horas en el Teatro Circo de Albacete y que pondrá el broche final a este día.

Sobre el escenario se darán cita la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana, de Sevilla; la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Rescatado, de La Solana; la Asociación Musical Virgen del Rosario, de Alatoz; y la Banda de Cornetas y Tambores Santa María Magdalena, de Albacete.