Albacete homenajeará a su Base Aérea instalando un avión Mirage en una rotonda al final de la Avenida de España

El alcalde, Manuel Serrano, en una foto de archivo de la exposición 'Volar, historia de aventura'. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento va a instalar un avión Mirage en un lugar destacado de la ciudad, concretamente en una rotonda en la Avenida de España cerca de la Ciudad Deportiva, como homenaje al Ejército del Aire y del Espacio y su especial vinculación con Albacete gracias a la Base Aérea de Los Llanos y la Maestranza.

El alcalde Manuel Serrano ha informado de que la Comisión de Hacienda y Contratación va a estudiar a los trámites para ultimar la cesión en depósito al Ayuntamiento de un avión Mirage C14 por parte del Servicio Histórico Cultural del Ejército del Aire y del Espacio.

Serrano ha recordado que la iniciativa surge de una Moción aprobada por el Ayuntamiento en 2019, con motivo del 40 aniversario de la creación del Ala 14 y la entrada en funcionamiento de los Mirage F-1.

Se solicitó desde el Ayuntamiento la cesión de un aparato al Ministerio de Defensa del Gobierno de España, preparado para ser instalado en una rotonda de la ciudad.

Según informa el Consistorio,el pasado mes de noviembre se recibió ña notificación del Ministerio de que la Junta de Valoración de Peticiones del Ejército del Aire y del Espacio accede a la petición, una vez se acepten por el Ayuntamiento las cláusulas establecidas en el Compromiso previo al Acta de Depósito".

En ese Compromiso Previo que ahora va a aprobar el Ayuntamiento se establece que "será cedido en depósito un avión Dassault-Breguet Mirage F1(C.14-86), para ubicarlo en un lugar destacado, preferente, visible y de frecuente concurrencia del entramado urbano del municipio, donde será exhibido y respetado como corresponde a las tradiciones y valores de esta institución y de las Fuerzas Armadas en su conjunto".

El Ayuntamiento se compromete a realizar una estructura sólida para la instalación y acoplamiento del avión, asumir los costes de acondicionamiento de la aeronave y su traslado hasta el lugar de ubicación, incluir en la cartela informativa la leyenda 'Cedido en Depósito por el Ejército del Aire y del Espacio-Ministerio de Defensa', y vigilar y controlar el estado de conservación y el mantenimiento necesario para que se encuentre en perfecto estado, así como la estética del entorno donde vaya a ser emplazado y las condiciones de seguridad necesarias.

"En 1975, la llegada a la Base de Los Llanos de 15 unidades del Mirage supuso toda una revolución tecnológica y fue muy bien valorada por el personal de la Base y por la ciudadanía en general. El Quijote que daba imagen al 141 Escuadrón, el primero de la recién creada Ala 14, fue un símbolo de la identificación de la Unidad con la tierra donde se alojaba", ha dicho el regidor.

De ahí que se haya comprometido a agilizar al máximo los trámites para instalar el avión, "que será un hito urbano de referencia y un homenaje permanente a la historia de la aviación en la ciudad".

"Albacete ha crecido de la mano de la aeronáutica. La Base y su Ala 14, que acaba de celebrar su 50 aniversario, son un rico exponente de esa realidad, que ha cuajado en una industria aeronáutica de primer nivel y grandes posibilidades de desarrollo económico".

Dicho esto, ha concluido mostrándose seguro de que el avión se convertirá en un gran atractivo visual de la ciudad e incluso un foco de atracción turística, en una zona magnífica que aún va a mejorar gracias a proyecto de ampliación de la Avenida de España.