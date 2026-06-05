Albacete instalará un avión Mirage F1 en una de sus rotondas para homenajear su vínculo con las fuerzas aéreas

Mirage F1. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y el coronel jefe del Ala 14, Diego José Sánchez Caamaño, presidirán el próximo martes, 9 de junio, a las 20.30 horas, el acto oficial de inauguración de un avión caza Mirage F1 instalado en la rotonda de la Avenida de España con la AB-20 con el que se materializa la importante tradición aeronáutica con la que cuenta nuestra ciudad.

Según ha explicado Manuel Serrano, este nuevo monumento urbano nace con el objetivo de rendir un sincero y público homenaje al Ala 14 de la Base Aérea de Los Llanos y a la Maestranza Aérea como pilares fundamentales en la historia de la ciudad, tal y como ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El alcalde ha asegurado que "este avión será un recordatorio diario del orgullo que supone para Albacete y para los albaceteños albergar unas instalaciones tan emblemáticas del Ejército del Aire y del Espacio".

Serrano ha señalado que "la instalación del Mirage F1 no solo embellece uno de los principales accesos y puntos de expansión de la ciudad, sino que consolida a la ciudad de Albacete como un referente de la tradición aeronáutica en España".

Además, ha agradecido al Ejército del Aire y del Espacio y, de manera especial al Ala 14 y a la Maestranza Aérea, la colaboración mostrada en todo momento para que la instalación de esta aeronave, cedida a la ciudad, sea una realidad, ya que además simbolizará la estrecha vinculación existente entre los albaceteños, la ciudad y las Fuerzas Armadas.

El alcalde ha invitado a la ciudadanía a asistir al acto de inauguración que, además de la inauguración del Mirage F1, contará con la actuación de la Banda Sinfónica Municipal de Albacete, un desfile de fuerzas terrestre y aéreo y un izado de bandera.