Albacete instalará dos pantallas gigantes en la Plaza de Toros para que miles de vecinos disfruten del Mundial

Plano de Ayuntamiento de Albacete de la Plaza de Toros - AY ALBACETE

ALBACETE 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Albacete va a instalar dos pantallas gigantes adosadas en la Plaza de Toros para que miles de albaceteños puedan disfrutar este domingo de la final del Mundial.

Se instarán en el centro del ruedo para ampliar al aforo, al permitir la visibilidad desde los graderíos de todos los tendidos, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Para facilitar el acceso a todos los asistentes se abrirán las puertas hora y media antes del inicio del encuentro, a partir de las 19.30 horas, y el speaker del Albacete Basket, Pablo Moreno, volverá a ser el encargado de animar el evento.

Aguas de Albacete habilitará cuatro carpas de agua en el coso albaceteño, dos más que en la cita del pasado martes, y también habrá otros puntos de dispensación en la galería para que los aficionados puedan hidratarse durante el desarrollo de la retransmisión.

Se reforzará la vigilancia para garantizar la seguridad, y estará prohibida la entrada al recinto con alcohol, latas o envases de vidrio, y el resto de bebidas sólo podrán pasarse en botellas de plástico sin tapón.

El Ayuntamiento anima a los albaceteños a participar en esta gran fiesta popular y deportiva, donde la ciudad vibrará con la Selección y podrá celebrar la consecución de una segunda estrella.