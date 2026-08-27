Albacete se opone a tramitar un proyecto de "macroplanta de amianto" tras aprobarse en pleno

Pleno del Ayuntamiento de Albacete - AY ALBACETE

ALBACETE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Albacete ha aprobado la propuesta de acuerdo de no conformidad con la tramitación del proyecto denominado 'Instalación para el depósito seguro de residuos con amianto' en el paraje 'La Castra' ubicado en el término municipal de Albacete.

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha valorado "la amplia mayoría" con la que el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado esta propuesta.

Durante su intervención, Manuel Serrano ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y asegura con contundencia que "Albacete no va a ser nunca la sede de la macroplanta de amianto".

Según ha recordado el alcalde, "Albacete no fue la sede de una gran planta de biogás en el Polígono Industrial de Romica donde diariamente trabajan 7.000 personas, ni va a ser la ciudad que albergue una macroplanta de amianto que satisfaga las necesidades de tratamiento y reciclaje de media España", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, Manuel Serrano ha recordado que se opusieron "con contundencia, convicción y firmeza" a esta macroplanta hace un año con alegaciones y al inicio de la Corporación paralizaron también un proyecto muy avanzado como fue la planta de biogás.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, ha asegurado que "el Ayuntamiento tiene la obligación de estar al lado de Albacete y de los albaceteños", afirmando que el Equipo de Gobierno seguirá utilizando "los instrumentos administrativos, urbanísticos, medioambientales y jurídicos que estén a su alcance para defender esta posición.

La concejala ha recordado que el proyecto plantea la construcción de nueve vasos de almacenamiento, con una capacidad superior a los 460.000 metros cúbicos de residuos con amianto, asegurando que es "una instalación menor, sino una actuación que puede condicionar durante muchos años nuestro territorio y que genera una preocupación comprensible entre los vecinos".

Rosa González de la Aleja ha apostado por "un desarrollo económico compatible con la protección del medio ambiente, la seguridad de las personas y el modelo de ciudad y de territorio que queremos dejar a las próximas generaciones", afirmando que "no todo proyecto es bueno simplemente porque suponga una inversión".

Durante su intervención, la concejala de Medio Ambiente ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento desde que tuvo conocimiento de este proyecto, explicando que se ha procedido a su análisis desde las perspectivas técnica, urbanística y medioambiental y ha presentado las alegaciones necesarias para impedir su instalación.

Rosa González de la Aleja ha valorado muy positivamente la unidad del Pleno ante este proyecto, asegurando que la oposición "no es por oportunismo ni por estrategia política, sino porque el Ayuntamiento considera que existen alternativas mejores para el territorio y porque tiene la responsabilidad de proteger los intereses presentes y futuros de los vecinos de Albacete".

PSOE

El portavoz socialista, José González, celebra que Manuel Serrano haya incluido en el orden del día del Pleno el debate y votación de un acuerdo de no conformidad sobre la tramitación de la evaluación de impacto ambiental de dicho proyecto, tal y como propuso el PSOE el pasado 5 de agosto.

José González ha señalado que "este es el camino, el de unirnos ante los asuntos importantes para Albacete, y nosotros siempre vamos a actuar con responsabilidad, como lo estamos haciendo", argumentando que "no queremos que Albacete sea el vertedero de amianto donde vengan a traernos los residuos de otros lugares". "Desde aquí debemos dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía".

José González ha subrayado la importancia de que la Corporación Municipal haya actuado de manera unánime, aunque ha lamentado la actitud mantenida semanas atrás por la portavoz del Equipo de Gobierno, Rosa González de la Aleja, "quien intentó ridiculizar la iniciativa socialista y acusó al PSOE de desconocimiento por pedir formalmente lo que hoy se ha votado".

INFORME PAGO A PROVEEDORES

Por otro lado, el concejal de Hacienda, Alberto Reina, ha puesto en valor la buena evolución de los indicadores de morosidad municipal después de dar cuenta del informe correspondiente al segundo trimestre de 2026, que sitúa en 18,8 días la media del periodo medio de pago a proveedores.

Alberto Reina ha señalado que estos datos permiten constatar que el Ayuntamiento de Albacete "sigue siendo una de las administraciones que antes paga a sus proveedores", manteniendo unos plazos de abono sensiblemente inferiores al promedio general registrado por las entidades locales en el conjunto del país.

En concreto, el concejal ha explicado que el periodo medio de pago se situó en 19,47 días en abril, 21,16 días en mayo y 22,36 días en junio, mientras que los indicadores de referencia del conjunto de las entidades locales a nivel nacional alcanzaron los 30,17 días en abril y 31,20 días en mayo.