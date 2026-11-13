Albacete presenta una programación navideña que contará con dos cabalgatas, espectáculos y música

Actividades de Navidad en Albacete. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, Elena Serrallé, ha informado de la programación de la Navidad Cultural 2026-2027, que será llevada a Comisión para su posterior aprobación, con una propuesta que reúne música, teatro, circo, cine, folclore, narración oral y espectáculos de luz en distintos espacios de la ciudad.

La concejala ha explicado que desde la Administración local se ha "trabajado en una programación que combina grandes nombres con el talento de Albacete, que da espacio a nuestras tradiciones y que incorpora nuevas propuestas para seguir despertando la ilusión".

En este sentido, ha destacado que "la responsabilidad de este Ayuntamiento es ofrecer una cultura cercana, diversa y de calidad, que llegue a más personas y que permita a nuestros artistas, asociaciones y colectivos participar en estas fechas".

Serrallé ha subrayado, además, que la propuesta reconoce la contribución de las agrupaciones musicales, los conservatorios, la Universidad Popular, las asociaciones vecinales y los colectivos culturales de la ciudad, afirmando que "detrás de muchas de las actividades que disfrutamos en Navidad están el trabajo y la generosidad de personas que mantienen vivas nuestras tradiciones".

La responsable municipal de Cultura ha destacado también la atención a la infancia, a las personas mayores y a las actividades familiares, junto a la dimensión solidaria de varias de las citas previstas, indicando que "queremos una Navidad que deje buenos recuerdos, y la cultura tiene mucho que aportar a estas fechas señaladas".

Asímismo, Serrallé ha destacado que las grandes novedades de esta edición responden al compromiso municipal de seguir enriqueciendo la Navidad Cultural, señalando que "queremos que los albaceteños encuentren nuevos motivos para disfrutar de su ciudad, con espectáculos que sorprendan y actividades que mantengan vivas nuestras tradiciones".

DOS ENCENDIDOS PARA DAR LA BIENVENIDA A UNA NAVIDAD SIN PRECEDENTES

Una de las principales novedades será la incorporación de dos desfiles navideños. Por un lado, el 28 de noviembre, se celebrará 'Albacete ilumina la Feria', una tarde y noche de arte, luz y movimiento que comenzará a las 19.00 horas con una cabalgata desde el Ayuntamiento hasta el Pincho de la Feria, por la calle Feria y el Paseo de la Feria. Hacia las 20.00 horas tendrá lugar el encendido en el Pincho de la Feria, con las propuestas 'Thea, diosa de la luz', 'The Nutcracker', 'Drimus', 'Robots Leds' y 'Correllus', junto a la compañía de Ismael Olivas y la participación de Skating Dreams, Ceci Lu School y Aula Albadanza.

Por otro, el 19 de diciembre, de 18.00 a 21.30 horas, se desarrollará el especial de Papá Noel, con una cabalgata desde el Ayuntamiento hasta el Recinto Ferial y actividades en la explanada del Pincho de la Feria.

La propuesta reunirá los espectáculos de animación 'La fábrica de juguetes de Papá Noel', 'La oficina de correos de Papá Noel', 'Tartas' y 'Casa árbol de Papá Noel', la actuación 'Auralis, diosa de la luz', los pasacalles 'Toy Story' y 'Xmas Day' y la presencia de Papá Noel en su trineo.

ESPECTÁCULO DE AGUA Y MÚSICA

También entre las novedades destaca el espectáculo de agua y música en la glorieta de la Fuente de Tamos, los días 26 y 27 de diciembre bajo el título 'Show Acuático' una de las nuevas propuestas de esta Navidad Cultural.

El espectáculo combinará surtidores de alta precisión, música, sonido envolvente y efectos atmosféricos en una coreografía que alternará brumas y grandes columnas de agua, con movimientos sincronizados con la partitura musical.

La actividad se desarrollará de 18.30 a 21.00 horas, con cuatro pases diarios, a las 19.00, 19.30, 20.00 y 20.30 horas, de una duración máxima de doce minutos cada uno.

Durante esas mismas jornadas, el patio de la Posada del Rosario se transformará con 'El patio de las estrellas', una instalación artística inmersiva que combinará iluminación arquitectónica, proyecciones digitales y diseño sonoro espacial para ofrecer una nueva forma de contemplar este edificio histórico.

La propuesta podrá disfrutarse de 18.30 a 21.00 horas y funcionará de manera continua, con ciclos de entre tres y cuatro minutos. El público podrá acceder y abandonar el espacio libremente en cualquier momento, sin necesidad de esperar al comienzo de un pase.

UN BELÉN VIVIENTE EN EL PARQUE Y UNA MIRADA AL LEGADO DE LORCA

Otra de las novedades incorporadas en este años será el Belén Viviente en el Parque Abelardo Sánchez, los días 2 y 3 de enero. La compañía de Ismael Olivas reunirá a más de sesenta artistas y figurantes para recrear distintas escenas del relato navideño en un recorrido por los caminos del parque. La actividad se desarrollará de forma continua, permitiendo al público descubrir las representaciones a medida que avance por este entorno.

El día 3 de enero, también, se comienza en esta programación de Navidad a articular los preparativos del centenario de la Generación del 27 mediante propuestas institucionales y culturales que conectan con el legado escénico de Federico García Lorca y su relación con la figura del albaceteño Juan Ramírez de Lucas.

Por ello, este mismo día, en el Teatro Circo se podrá disfrutar de la obra de teatro 'En el corazón del sueño' de la compañía Vogot, cuya obra explora la vida y obra del genio Federico García Lorca a través de textos, música en directo y danza, revelando sus personajes, sueños y miedos. Un homenaje al dramaturgo, a su legado y a la figura albaceteña de Juan Ramírez de Lucas (el rubio de Albacete).