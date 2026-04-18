Albacete rinde homenaje al sindicalista de CCOO Juan Antonio Mata, "figura clave del diálogo social"

Homenaje en Albacete al líder de CCOO Juan Antonio Mata - DIPUTACION DE ALBACETE

ALBACETE 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Paraninfo del Campus de Albacete se ha convertido este sábado en el escenario de un emotivo homenaje a Juan Antonio Mata, líder sindical de CCOO que, durante más de medio siglo, trabajó en la defensa de los derechos y la dignidad de las personas trabajadoras.

Sus compañeros y compañeras de Comisiones Obreras (CCOO) han organizado este acto, cuando se cumple poco más de un año de su fallecimiento.

Han estado presentes Remedios Toboso, su esposa; Aurora Mata y Clara Mata, sus hijas; y sus cuatro nietas, Lucía, Inés, Alba y Emma, y también 'la familia sindical', representada por los secretarios generales de CCOO en Albacete, Paco Gómez; en Castilla-La Mancha, Javier Ortega; y en España, Unai Sordo, que ha participado a través de un vídeo.

Toboso ha calificado que es "un día de muchísimo orgullo, de reencuentro de muchísimos compañeros de lucha y de trabajo", agradeciendo a la sociedad de Albacete, a los ciudadanos de Albacete y de Castilla-La Mancha, "todo el calor".

Sus hijas han trasladado el "orgullo máximo" por la figura de su padre. "Mi padre se ha quedado en el corazón de la gente de Albacete, de la gente de Castilla-La Mancha y de los trabajadores".

"FIGURA CLAVE DEL DIÁLOGO SOCIAL"

Ortega ha señalado que su figura es "clave en la historia reciente en la ciudad de Albacete, de la provincia y también de Castilla-La Mancha", remarcando que representó el "mayor valor" que tiene la región que es "el diálogo social".

Gómez lo ha recordado como "un luchador" cuando "luchar estaba perseguido en este país, cuando luchar costaba incluso la integridad física y la libertad personal". "Fue un gran sindicalista, fue un sindicalista de los de antes, de los de siempre, una persona que convencían con la palabra, pero que también convencía con sus actos".

El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, lo ha definido como "una figura imprescindible en esta tierra, que ha dejado una huella imborrable".

Además, ha subrayado la apuesta de Juan Antonio Mata por el consenso y el diálogo como herramientas claves para la resolución de conflictos, reivindicando su figura como referente del sindicalismo y asegurando que "se necesitan muchos Juan Antonios Mata en nuestra sociedad".

Por su lado, la concejala del equipo de gobierno Gala de la Calzada ha asegurado que "es justo" recordar y rendir homenaje "a una personal que dedicó toda su vida a la defensa de los trabajadores y trabajadoras de Albacete y de toda la región". "Su compromiso con la sociedad y su altura de miras fue fundamental para la mejora de condiciones laborales, ya desde la Transición, lo que sin duda ha contribuido al desarrollo económico de nuestra tierra".

SU TRAYECTORIA

Juan Antonio Mata, a mediados de los años 70 participó en la presentación oficial de CCOO en Albacete, el 25 de julio de 1976, en el paraje de La Marmota (cerca de La Gineta), donde se constituyó oficialmente el sindicato en la provincia, ha informado en nota de prensa la Diputación de Albacete.

Desde entonces ha formado parte de la organización, como miembro del Consejo Confederal desde 1976 hasta 2004; como secretario provincial entre 1985 y 1995 y secretario regional entre 1995 y 2004.

Un año más tarde fue nombrado presidente del Consejo Social y Económico de Castilla-La Mancha, cargo que ocupó hasta finales de 2011, cuando se suprimió esta entidad.

Momento en el que volvió a su puesto de funcionario de la Administración de Justicia en Albacete, aunque ligado al sindicato, que volvería a representar, de 2018 a 2022, en el Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El acto ha reunido a representantes de las diferentes instituciones, de la UCLM, del tejido sindical, social y empresarial, así como a familiares, amistades y vecinos y vecinas que han querido formar parte de un conocimiento que se ha despedido con una actuación sorpresa de Rozalén.

Durante el mismo, han intervenido compañeros, compañeras y familiares, poniendo en valor su capacidad de diálogo, su cercanía y su incansable defensa de las personas trabajadoras, así como su dimensión humana, marcada por la cercanía, la capacidad de escucha y el compromiso cotidiano con las personas, especialmente con las más vulnerables.