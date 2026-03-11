Albacete volverá a ser la capital del baloncesto en silla de ruedas este fin de semana

Presentación de los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha informado de la próxima celebración en Albacete de los cuartos de final del grupo A de la Champions League de Baloncesto en Silla de Ruedas, que tendrá lugar el próximo fin de semana en el Pabellón municipal de la calle Lepanto.

Acompañaban al edil el diputado provincial José González, el coordinador de la delegación de la Junta en Albacete, Ramón García, el vicepresidente del BSR Amiab, José Carlos Jurado, y por parte del equipo el entrenador y el capitán, Abraham Carrión y Fran Lara, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Villaescusa ha puesto en valor que "Albacete volverá a ser la capital del baloncesto en silla de ruedas, gracias a los méritos deportivos y organizativos del Amiab, un equipo que es un orgullo para la ciudad y que en esta fase se enfrentará al Galatasaray turco, el Briantea 84 de Italia y el Lahn-Dill alemán".

Los encuentros se disputarán en el Pabellón de Lepanto durante los próximos días 13, 14 y 15 de este mes, y para el domingo a las 13.45 está prevista la ceremonia de clausura.

El Amiab disputará sus partidos el viernes a las 19.00 frente al Galatasaray, el sábado a la misma hora ante los italianos, y el domingo a las 12.15 frente al conjunto alemán, dando paso después a la ceremonia de clausura de la fase de clasificación "donde esperamos que los albaceteños hagan un gran papel, como nos tienen acostumbrados. Ojalá podamos verles en Madrid en la fase final de la Champions".

Villaescusa ha recordado que "hace apenas dos semanas el alcalde recibió al equipo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para transmitirle su felicitación en nombre de la ciudad tras proclamarse campeones de la Copa del Rey, es el mejor equipo de España y el mejor equipo de Europa. El apoyo del Ayuntamiento a Amiab se concreta en una ayuda directa al club, y además la cesión del pabellón de Lepanto para disputar sus encuentros de primera división".

Precisamente, el edil ha destacado las mejoras llevadas a cabo en el pabellón de Lepanto atendiendo a las peticiones de Amiab, con una nueva y ampliada iluminación pensando sobre todo en las retransmisiones televisivas, butacas de plástico para comodidad de los espectadores, y un nuevo y mejorado sistema de audio

El concejal ha animado a los albaceteños a acudir al pabellón de Lepanto "para animar a los nuestros y seguir disfrutando de la emoción y el espectáculo de este deporte. También es una ocasión para apoyar el deporte adaptado e inclusivo, que da visibilidad al colectivo, hace que el deporte sea accesible a todas las personas, y gracias al Amab también nos permite disfrutar desde una grada".