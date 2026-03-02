Albacete vuelve a convertirse en punto de encuentro nacional e internacional de la salsa, bachata y ritmos latinos

Presentación del XVII Encuentro Internacional de Ritmos Latinos 'Albacete en Salsa'. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado una nueva edición del Encuentro Internacional de Ritmos Latinos 'Albacete en Salsa 2026', una cita ya plenamente consolidada en el calendario cultural de la ciudad que se celebrará del 6 al 8 de marzo y que volverá a convertir a Albacete en punto de encuentro nacional e internacional de la salsa, la bachata y los ritmos latinos.

La concejala ha estado acompaña durante la presentación de Orlando González Madrigal, presidente de la Asociación Cultural Amigos de Cuba de Albacete, y Anabel Navarro, bailarina y maestra de bailes y danzas en nuestra ciudad, así como reconocida especial de 'Albacete en Salsa 2026', según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El XVII Encuentro Internacional de Ritmos Latinos comenzará el viernes 6 de marzo en el Hotel Palacio Albacete & SPA con la acreditación de participantes y recepción de delegaciones invitadas entre las 16.00 y las 20.00 horas. A las 16.30 horas tendrá lugar el coloquio Bachata Tradicional, centrado en su historia, teoría y muestra práctica. A partir de las 17.00 horas comenzarán los talleres formativos, que se desarrollarán hasta las 20.00 horas, mientras que entre las 18.30 y las 21.00 horas se realizarán ensayos de grupos y bailarines para los espectáculos.

Tras el descanso y tiempo libre entre las 20.00 y las 22.00 horas, se abrirán las puertas a las 22.00 horas para dar paso, a las 22.30 horas, a la gala inaugural Albacete en Salsa 2026, que incluirá la entrega de reconocimientos especiales. La jornada concluirá con baile social con DJs invitados y actividades complementarias desde las 00.30 hasta las 04.00 horas.

De forma paralela, durante la tarde del viernes se desarrollarán talleres en distintas salas.

El sábado 7 de marzo las actividades comenzarán a las 10.00 horas con la acreditación de participantes, que se prolongará hasta las 14.00 horas, mientras que entre las 11.00 y las 20.00 horas se desarrollará una exposición y venta de calzado y vestuario de baile. Los talleres formativos se impartirán entre las 11.00 y las 15.00 horas y se reanudarán entre las 15.00 y las 20.00 horas.

Entre las 14.00 y las 16.00 horas tendrá lugar un Bootcamp coreográfico de bachata tradicional impartido por Manu y Yorgelis, seguido de un descanso y comida de convivencia entre las 15.00 y las 16.00 horas. Los ensayos de grupos se realizarán entre las 18.30 y las 21.00 horas y a las 21.00 horas tendrá lugar la cena de gala. A las 22.00 horas se abrirán las puertas para la gala internacional Estrellas de los Ritmos Latinos, que comenzará a las 22.30 horas, y que dará paso al baile social con animaciones y DJs invitados entre las 00.30 y las 05.00 horas. A las 02.00 horas se celebrará la elección del Mister y la Miss Albacete en Salsa 2026.

El domingo 8 de marzo las actividades comenzarán a las 11.00 horas con talleres de formación hasta las 14.00 horas y un espacio de grabación titulado Bailas una Bachata entre las 12.00 y las 13.00 horas. En la Sala A se impartirá un taller de chachachá a las 11.00 horas con Conexión Sabrosa, de Italia, bachata lady style a las 12.00 horas con Anabel Navarro, de Albacete, y salsa a las 13.00 horas con Jonathan y Elena, también de Albacete.

En la Sala B se celebrarán talleres de rueda de casino a las 11.00 horas con Marcelo y Maribel, de Murcia, y mambo pasitos a las 12.00 horas con Franshesco Roca. En la Sala C se impartirán talleres de salsa a las 11.00 horas con Endhy y Sandra, de Madrid, y salsa cubana a las 12.00 horas con David y María, de Albacete. Finalmente, entre las 14.00 y las 15.30 horas se celebrará el XI Concurso Nacional y Exhibición de Ruedas de Casino Albacete en Salsa 2026, seguido de varias actuaciones y del acto de clausura, que incluirá un brindis final entre las 15.50 y las 16.30 horas.

ESPACIO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Durante su intervención, Serrallé ha destacado que "Albacete en Salsa es un espacio de convivencia, de aprendizaje y de expresión artística que refleja el carácter abierto, dinámico y participativo de nuestra ciudad". En esta línea, ha subrayado que "desde el Ayuntamiento de Albacete creemos firmemente en la cultura como motor de transformación social y como elemento clave para proyectar la imagen de una ciudad moderna, viva y orgullosa de su diversidad cultural".

Asimismo, la responsable municipal ha puesto en valor el papel del baile como disciplina artística y educativa, afirmando que "el baile representa valores fundamentales como la constancia, el esfuerzo, la creatividad y el respeto, y es también una forma de acercar la cultura a todos los públicos, sin barreras y desde la participación". En este sentido, ha asegurado que "este Equipo de Gobierno seguirá apoyando todas aquellas iniciativas que, como Albacete en Salsa, enriquecen nuestra programación cultural, generan oportunidades y refuerzan el posicionamiento de Albacete como ciudad cultural de referencia".

La concejala también ha querido reconocer de forma expresa el trabajo de la Asociación Cultural Amigos de Cuba de Albacete, entidad organizadora del evento, destacando que "hablar de Albacete en Salsa es hablar del compromiso, la constancia y la pasión de la Asociación Amigos de Cuba, que lleva años trabajando de la mano del Ayuntamiento para acercar la cultura de los ritmos latinos a nuestra ciudad y consolidar este encuentro como una cita imprescindible".

Serrallé ha recordado que esta asociación ha desarrollado durante años una intensa labor de promoción cultural, formativa y social, contribuyendo de manera decisiva a la creación de una comunidad activa en torno al baile y fortaleciendo los lazos culturales que enriquecen el tejido social de Albacete. Asimismo, ha animado a toda la ciudadanía a asistir y participar en este encuentro, invitando a disfrutar de un evento que "sitúa a Albacete en el mapa internacional de los ritmos latinos y que refleja el talento, la diversidad y la vitalidad cultural de la ciudad".