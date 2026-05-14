Albacete vuelve a convertirse este sábado en referente regional del boxeo y los deportes de contacto

Cartel de Albacete Boxea. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE 14 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha invitado a la ciudadanía albaceteña y a todos los aficionados al deporte a asistir el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 18.00 horas a la IV edición de 'Albacete Boxea', una gran velada deportiva que reunirá en el Pabellón de la Feria a algunos de los mejores deportistas y clubes de boxeo y deportes de contacto de Castilla-La Mancha.

Así lo ha señalado el responsable municipal de Deportes durante la rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento para presentar esta cuarta edición de 'Albacete Boxea', donde ha estado acompañado por Sergio Castillo, responsable del Gimnasio Formas y promotor del evento que se celebrará el próximo sábado.

Durante su intervención, el concejal ha puesto en valor "el enorme esfuerzo y compromiso de los clubes, entrenadores y deportistas locales para seguir haciendo crecer disciplinas como el boxeo, el K-1 y el Muay Thai, que cada vez cuentan con más seguidores, practicantes y aficionados", recordando que estas disciplinas han formado parte de la programación de la Feria Deportiva que se viene organizando desde el Ayuntamiento de Albacete anualmente.

Villaescusa ha asegurado que "Albacete vuelve a convertirse en la capital regional del boxeo y los deportes de contacto gracias a un evento plenamente consolidado en el calendario deportivo", destacando además que "hablar de deporte es hablar también de valores como la disciplina, el respeto, la constancia y el trabajo diario".

El edil ha subrayado que "desde el Equipo de Gobierno seguimos trabajando para que Albacete sea una ciudad abierta a todas las disciplinas deportivas, apoyanto tanto a las grandes competiciones consolidadas como eventos que, como este, reflejan el enorme trabajo que realizan nuestros clubes y deportistas durante todo el año y cuentan además con una afición cada vez mayor".

El concejal ha incidido además en la repercusión que este tipo de eventos tiene para la ciudad, tanto desde el punto de vista deportivo como económico y turístico, ya que atraen a deportistas, técnicos, aficionados y visitantes de distintos puntos de la región, indicando que "eventos como este ayudan a seguir posicionando a nuestra ciudad como un referente en la organización de espectáculos deportivos de calidad".

Asimismo, Francisco Villaescusa ha querido agradecer la implicación de todos los clubes participantes, patrocinadores, voluntarios y entidades que hacen posible esta cita deportiva, reconociendo especialmente "el trabajo silencioso que hay detrás de cada evento para garantizar su éxito y ofrecer al público un espectáculo de nivel".

IV EDICIÓN 'ALBACETE BOXEA'

La cuarta edición de 'Albacete Boxea' llegará el próximo 16 de mayo a partir de las 18.00 horas al Pabellón de la Feria con una gran expectación y con la participación de cerca de una veintena de deportistas procedentes de Gimnasio Formas, Club Boxeo Santaolaya, Boxing Club Javier Romero, Forza Gym, Salmerón Gym, Dani Ru Muaythai y Team Eight Weapons de Gimnasio Echeray. Todos ellos protagonizarán combates de boxeo olímpico, K-1 y Muay Thai en una velada que volverá a reunir a algunos de los mejores luchadores de la comunidad autónoma.

En la primera parte del evento se disputarán un total de diez combates de boxeo, seis de ellos pertenecientes al Campeonato de Castilla-La Mancha, donde participarán destacados púgiles regionales. Entre los representantes albaceteños estarán Guillermo González, del Club Santaolaya, en categoría joven -70 kilos, y Nagaliane Gomis, del Club Formas, en categoría élite -60 kilos.

La segunda parte de la velada contará con varios combates de K-1 y Muay Thai, destacando especialmente dos derbis locales y el combate estelar profesional de Muay Thai en categoría -59 kilos, protagonizado por Alejandro Mañas, recién llegado de competir en Tailandia, y el albaceteño Raúl Sánchez, representante de Huachai Nak Muay Club Formas y uno de los luchadores con mayor proyección nacional, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La organización prevé una importante asistencia de público por la rapidez con la que se están vendiendo las entradas y después de que las anteriores ediciones superaran el millar de asistentes, consolidando 'Albacete Boxea' como una de las grandes citas deportivas y de ocio de la primavera en la ciudad. Las entradas anticipadas tienen un precio de 15 euros en grada y pueden adquirirse en los clubes participantes.