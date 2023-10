El albergue de personas sin hogar 'Cardenal González Martín' de Toledo ha alojado ya a casi 300 personas este año

TOLEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro de personas sin hogar 'Cardenal González Martín' que gestiona Cáritas Diocesana de Toledo ha alojado ya a casi 300 personas este año, durante el que ofrece una media de 40 comidas diarias a personas no alojadas en él y desayuno a todo aquel que lo necesita, según ha confirmado este martes el director de Cáritas Diocesana de Toledo, José Luis González.

Ha sido durante la firma de un convenio de colaboración entre la organización no gubernamental y el alcalde, Carlos Velázquez, a la que han acudido la coordinadora del centro, Virginia Rodríguez, y la edil de Asuntos Sociales, Marisol Illescas, por la que Cáritas recibirá una subvención nominativa de 50.000 euros.

"Cada aporte es valioso y contribuirá a que el albergue pueda seguir desarrollando su labor de manera efectiva", ha indicado el director de Cáritas, que ha enmarcado esta firma en la celebración el próximo domingo, 29 de octubre, del Día de las Personas sin Hogar, ha dado las gracias por la aportación, explicando que el centro de personas sin hogar es uno de los proyectos de Cáritas con los presupuestos "más elevados" siendo también de las iniciativas "más gratificantes".

El centro, ha dicho, no ofrece solo pasar una noche sino "un programa integral, de acompañamiento" y de inclusión social de las personas, agradeciendo en este punto el trabajo no sólo de todas las personas que lo atienden sino también la colaboración de las cofradías y hermandades de la ciudad y de distintas empresas.

"No tener un hogar supone no cubrir necesidades fisiológicas, de protección, aceptación social, autoestima, no tener acceso a derechos humanos fundamentales, un lugar para descansar, recuperarse, un espacio personal para reconstruir la propia vida individual y familiar, y carecer de un espacio de sociabilización", con lo que aumenta la pérdida de derechos fundamentales y aumenta la indefensión, ha detallado.

José Luis González ha continuado aseverando que la vivienda "es la primera barrera de protección para preservar la salud, la vida y la dignidad", por lo que proyectos como este necesitan del "respaldo económico de todos, administraciones, empresas y personas de buena voluntad, para que el albergue funcione de manera digna y eficiente", pues es algo que "va más allá de la alimentación y el alojamiento".

El alcalde, de su lado, ha resaltado la importancia de este convenio y del albergue 'Cardenal González Martín', "seguramente que uno de los recursos más importantes" de Cáritas, que lleva desde 1986 "ayudando a miles de personas sin preguntarles qué piensan, de dónde vienen, simplemente ayudarles porque necesitan ayuda".

Velázquez ha confesado que conoció de cerca la realidad de este centro como alumno de Tavera, lo que propició que tuviera algunas charlas con transeúntes que pasaban por allí, aprendió de esas conversaciones que "cualquiera de nosotros pueden pasar por esta situación".

Dicho esto, ha destacado que el albergue haya pasado en estos años de centro de media estancia a ofrecer una atención integral para las personas que quieren salir de esta situación, lo que da una idea de su importancia; y ha valorado que el servicio es "indudablemente bueno" y "de lo mejor" que tienen de toda la paleta de servicios sociales que Cáritas ofrece en la ciudad.

CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS

Virginia Rodríguez, quien ha explicado que hasta 2013 eran las Hijas de la Caridad las que se ocupaban del centro y ahora lo gestiona un equipo técnico de trabajadores, ha valorado cómo se ha ido adoptando estos años a las distintas y nuevas realidades existentes, incluso adecuando sus horarios para poder ofrecer periodos adecuados de residencia.

Este centro, junto al de Talavera de la Reina, son los dos de todos los que existen por la provincia, y que tienen como objetivo ofrecer un alojamiento de urgencia --nocturnos y estancia diurna--, y cubrir necesidades básicas como alimentación, higiene, medicación y ropa.

También el de procurar un alojamiento prolongado de media estancia --de seis meses a un año máximo-- con apoyo social y acompañamiento a personas que quieran comenzar un proceso para contar con un espacio alternativo a la calle o gestionar una prestación económica para salir de su situación.

Rodríguez ha explicado que mientras antes de la pandemia el paso de transeúntes por el albergue estaba descendiendo "notablemente", tras el COVID la situación cambió, siendo el grado de ocupación del centro de prácticamente de un 95 o un 100 por cien a lo largo de todo el año.

También el perfil es variado, pasando a experimentar un aumento de estancia de mujeres, de un 5 a un 30 por ciento; así como el de inmigrantes, pasando de un 25 a un 50 por ciento en los últimos años, debido al aumento de solicitantes de protección internacional que llegan a Toledo de países latinoamericanos, sobre todo venezolanos, que están a la espera de una cita de espera con policía de extranjería y de acceso a recurso específico en primera acogida.