Albert Rivera pide a la UE una sostenibilidad sin "multas y burocracia" que tenga en cuenta la rentabilidad y el empleo

Albert Rivera durante la presentación del I Foro de Sostenibilidad celebrado en la Cámara de Comercio de Ciudad Real. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Ciudadanos y actual consultor Albert Rivera ha defendido desde Ciudad Real que la sostenibilidad no puede imponerse a las empresas únicamente mediante multas, burocracia y obligaciones normativas, y ha reclamado hacer compatible la protección del medio ambiente con la competitividad, la rentabilidad y el empleo.

Así lo ha expresado este jueves durante su intervención en el I Foro de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, donde Rivera ha considerado que parte del recelo existente entre el empresariado responde a que no se ha sabido explicar suficientemente este proceso, se han dado "pasos erráticos" y, en algunos casos, se ha avanzado demasiado rápido.

"No podemos meter la sostenibilidad a base de multas y burocracia", ha señalado, antes de defender que "tenemos que hacer compatible salvar el planeta con la competitividad y la rentabilidad".

A su juicio, Europa ha ido por delante en materia de sostenibilidad, pero ha centrado buena parte de su discurso en la vertiente medioambiental, dejando en segundo plano aspectos como la rentabilidad de las empresas, la competitividad o el empleo.

El exdirigente político ha abordado además la revolución tecnológica que atraviesan las empresas y ha advertido de que, en unos cinco años, aquellas que no hayan incorporado un mínimo de tecnología tendrán muy difícil competir.

No obstante, ha señalado que, una vez generalizada esa transformación, la diferencia volverá a estar en las personas y en la capacidad de liderazgo de quienes dirijan las compañías.

EL CHOQUE CON LA REALIDAD DEL CAMPO

Rivera también ha puesto el foco en las dificultades que han experimentado determinados sectores para adaptarse a las exigencias de sostenibilidad, particularmente el agrícola.

El exdirigente de Ciudadanos ha señalado que "la sostenibilidad ha chocado con la realidad de los agricultores", por lo que ha reclamado que las políticas y los compromisos medioambientales tengan en cuenta las particularidades de quienes trabajan directamente sobre el territorio.

En este sentido, ha defendido que ni los agricultores ni el medio rural pueden quedar al margen de la transición hacia modelos más sostenibles, pero tampoco pueden permanecer de espaldas a las decisiones que se adopten desde las instituciones políticas.

Su intervención ha incluido, además, una defensa del libre comercio y del papel de los empresarios y los pequeños negocios en el desarrollo de la sociedad, un ámbito con el que ha asegurado sentirse especialmente identificado por sus propios orígenes familiares y por su actual dedicación a la consultoría estratégica.

I FORO DE SOSTENIBILIDAD

Organizado por la Cámara de Comercio de Ciudad Real, el I Foro de Sostenibilidad ha reunido a representantes del ámbito empresarial, académico y de la divulgación con el objetivo de abordar la sostenibilidad desde una perspectiva práctica y vinculada a la competitividad.

La jornada ha contado con la participación, además de Alber Rivera, del meteorólogo y divulgador Mario Picazo, encargado de abordar la gestión sostenible del agua, la energía y el territorio.

El programa ha incluido además una mesa redonda sobre experiencias reales en empresas con Leire González, responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Félix Solís; Consolación Quintana Rojo, investigadora en Estadística Empresarial; y Clara Rey, directora de Sostenibilidad de Repsol, moderada por Carlos Arango Arconada, director general de DIRSE.