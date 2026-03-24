El alcalde de Albendea lanza una llamada de auxilio para que se pueda retomar la restauración del Mausoleo de Llanes

Mausoleo de Llanes. - EUROPA PRESS

CUENCA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albendea, Luis Enrique Pérez, ha lanzado una llamada de auxilio para que se actué en el Mausoleo de Llanes, amenazado por las inundaciones que ha sufrido después de las lluvias de febrero y por el riesgo de que se "evapore" el dinero que se ha invertido en el yacimiento tras cuatro fases de restauración.

El primer edil ha visitado esta semana el lugar junto a técnicos y arqueólogos para constatar el "deterioro" de un bien patrimonial cuyos orígenes se remontan al siglo IV.

"Ahora mismo están tratando de recuperar algunas tumbas y el Ayuntamiento ha pedido la utilización de un georradar para que se puedan localizar e intervenir, porque lo que estoy temiendo es que se pueda perder el dinero que ya se gastó de una de las subvenciones concedidas para la cimentación del mausoleo", a lo que se añade el problema de las humedades, que es recurrente y que se vio agravado por las danas del pasado mes de febrero.

Fue a principios del siglo XXI cuando se identificó en Albendea "un edificio singular" que hasta ese momento no se le había dado mayor importancia.

"Pronto los arqueólogos comprendieron lo que podía haber allí: un yacimiento romano, anteriormente visigodo, con un gran potencial", rememora Pérez.

De esta forma, comenzaron las primeras excavaciones, se empezó a limpiar el mausoleo y se recuperó la cripta, "donde se celebraban bautismos por inmersión".

El Ayuntamiento ha recibido distintas subvenciones para ir recuperando distintos elementos: el exterior, el techo, un pasadizo de acceso a la citada cripta.

También se diseñó un carril para acceder desde la carretera comarcal al mausoleo, "pensando ya en organizar visitas guiadas".

DEVOLUCIÓN DEL DINERO

En la actualidad tienen una subvención de 115.000 euros de la Diputación "y, si ese dinero no se gasta, hay que devolverlo".

Sin embargo, "no hay manera de que avancen los trabajos debido a cuestiones como las discrepancias entre arquitectos y arqueólogos y a una inundación de la cripta, tras la que se llegó a plantear taparlo todo".

Pérez ha pedido a los arquitectos soluciones "y, viendo que habíamos perdido un año, les solicité un informe detallado de por qué no habían tirado las obras hacia adelante".

Tampoco han facilitado el avance otros incidentes, como una denuncia presentada ante la Guardia Civil por la aparición en el entorno de las ruinas de unos cráneos y unos huesos.

Entre unas cosas y otras, teme que haya que devolver el dinero de la subvención "porque no se está haciendo nada".

El alcalde de Albendea está convencido de que "esto puede ser, dentro de unos años, como el yacimiento de Noheda", pero ahora mismo "estamos peor que cuando empezamos" y ha pedido a las administraciones "que vengan sobre el terreno y se tomen las decisiones que hay que tomar" para poder retomar la restauración de este monumento funerario.