El alcalde de Ciudad Real anuncia una modificación presupuestaria por 2,2 millones de euros para climatizar 16 colegios

El alcalde, Francisco Cañizares. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha anunciado que llevará al próximo pleno municipal una modificación presupuestaria por valor de 2.206.994 euros para realizar las obras de climatización de los 16 centros educativos de la ciudad que lo han solicitado.

El primer edil ha señalado que el objetivo es llevar adelante las obras de adecuación climática con fondos propios municipales, tras lo que ha calificado como un "engaño" de la Junta, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Francisco Cañizares ha explicado en comparecencia de prensa, que la resolución definitiva de la Junta, a falta de la confirmación oficial, asigna a Ciudad Real 963.505 euros, el 43% del coste real que tendrán las obras.

Un dinero que, apunta, va a llegar exclusivamente de fondos europeos. "La Junta no pone ni un céntimo". El primer edil ha lamentado además que la administración regional no vaya a ayudar a los consistorios ni siquiera adelantando los fondos concedidos (puesto que las subvenciones europeas llegarán una vez finalizados los proyectos en cada centro), por lo que ha aventurado que "muchos ayuntamientos van a tener que renunciar", ha asegurado.

Cañizares ha argumentado que la actitud de la Junta "en estos meses de confusiones, de anuncios, de dimes y diretes" ha llevado a una situación de engaño a los ayuntamientos.

Así, ha recordado que a iniciativa del propio grupo municipal socialista, el pleno de la corporación capitalina aprobó inicialmente una partida de 250.000 euros para acometer esas obras de climatización. "Ellos estaban tan confundidos como nosotros de lo que al final tendríamos que poner", porque "era lo que nos contaba" la Junta en esa "generosa convocatoria que iba a financiar el 85%", ha ironizado.

Por eso, ahora, ha apuntado, el Ayuntamiento de Ciudad Real tendrá que aprobar en su próxima sesión plenaria expedientes de modificación de crédito por casi dos millones de euros para completar el importe total de las actuaciones.

"Trabajar con la Junta de Comunidades es un auténtico problemón" ha afirmado el primer edil. A pesar de ello, y de sólo recibir el 43% del importe total, ha avanzado que la buena situación económica del Ayuntamiento de Ciudad Real va a permitir acometer la dotación de climatización para los 16 colegios que lo solicitaron, cada uno de ellos en base a sus propias necesidades. "Podemos y lo vamos a hacer con gusto", ha concluido.