El alcalde de Ciudad Real a sus exsocios de Vox: "Ellos sabrán si quieren mejorar la ciudad o volver a equivocarse"

CIUDAD REAL 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, el 'popular' Francisco Cañizares, ha respondido a las acusaciones de Vox tras la ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento, señalando que "ellos sabrán si quieren trabajar en mejorar la ciudad o volver a equivocarse".

Así lo ha expresado este miércoles el alcalde ciudadrealeño, a preguntas de los periodistas, tras las declaraciones de Vox, que aseguró este lunes que haría "hiperventilar" al PP tras la ruptura del acuerdo que mantenían desde el inicio del mandato.

Ante esta "amenaza", el alcalde ha defendido que su prioridad sigue siendo "la política útil" para el progreso de Ciudad Real y el bienestar de sus habitantes, frente a quienes "solo buscan generar problemas donde no los hay".

En este sentido, ha acusado al diputado nacional de Vox y exteniente alcalde de Ciudad Real, Ricardo Chamorro, de anteponer su posición en Madrid a la estabilidad municipal.

"Está más preocupado por mantenerse como diputado que de trabajar por su ciudad", ha reprochado, asegurando que la actitud de Vox ha sido la de "enredar" y, ahora, la de bloquear iniciativas y propuestas en la oposición.

El alcalde ha recordado que la gota que colmó el vaso fue el rechazo de Vox a la solicitud de una subvención de 20 millones de euros para la ciudad, una decisión que, a su juicio, demuestra que su permanencia en el gobierno era ya insostenible.

En cuanto a la postura que adoptará el Partido Popular a partir de ahora, Cañizares ha dejado claro que su equipo seguirá adelante con su modelo de gestión.

"Habrá medidas que no les gusten, pero que no las apoyen solo para hacerme pasar un mal rato a mí no tiene sentido", ha criticado.

AGRADECIMIENTO A PACO NÚÑEZ POR SU APOYO

Cañizares ha acompañado este miércoles al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en una rueda de prensa en la que le ha dado las gracias por su apoyo en las decisiones que han tomado en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Por su parte, Paco Núñez ha defendido la decisión del alcalde de romper el pacto de gobierno con Vox y ante "los chantajes" de la formación de Santiago Abascal.