El alcalde de Ciudad Real reivindica el valor científico, arqueológico y patrimonial del yacimiento de Alarcos

Visita del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, al yacimiento de Alarcos. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha reinvindicado este jueves el peso del yacimiento de Alarcos tanto a nivel científico y arqueológico como a nivel patrimonial.

Durante una visita al enclave con motivo de la nueva campaña de excavaciones que concluye este viernes, el primer edil se ha hecho eco del reciente reconocimiento de National Geographic al yacimiento, afirmando que se recibe con satisfacción desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, aunque se considera que la importancia del yacimiento está sobradamente acreditada por décadas de investigación, según ha trasladado el propio Consistorio por nota de prensa.

En este sentido, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, durante la visita realizada junto al concejal de Cultura, Pedro Lozano, ha asegurado que "no necesitamos que National Geographic diga lo importante que es Alarcos", aunque ha reconocido que este tipo de menciones permiten mostrar fuera de la ciudad "uno de los yacimientos más importantes de nuestro país" y suponen "un sano orgullo" para Ciudad Real.

Cañizares ha señalado que el reconocimiento de National Geographic adquiere especial valor porque coincide con una campaña que, una vez más, está demostrando la capacidad de Alarcos para seguir aportando información de gran interés.

"Año tras año venimos aquí y vemos cómo es un yacimiento inagotable de sorpresas y de descubrimientos realmente muy potentes", ha afirmado. La investigación permite así avanzar en el conocimiento de los orígenes de Ciudad Real y de las sociedades que habitaron este territorio.

El alcalde ha destacado especialmente la importancia de los materiales que aparecen campaña tras campaña, entre ellos diversas espadas y otros elementos que contribuyen a reconstruir la historia de la población ibérica asentada en Alarcos.

SE PUEDE VOTAR POR ALARCOS HASTA EL 12 DE OCTUBRE

La publicación especializada ha contribuido a situar Alarcos en el mapa de los grandes enclaves arqueológicos de interés.

Además, el yacimiento forma parte de la selección de enclaves destacados por National Geographic y permanece abierto a votación hasta el próximo 12 de octubre, una oportunidad para que el público pueda respaldar la candidatura de Alarcos a través de la propia publicación.

Los resultados obtenidos durante esta campaña arqueológica, que cerrará sus puertas este viernes, vuelven a avalar la relevancia de un enclave que ahora también ha despertado el interés de National Geographic.

La publicación ha puesto el acento en el complejo entramado funerario del yacimiento, mientras que los investigadores continúan ampliando el conocimiento sobre las comunidades que utilizaron este espacio.

La necrópolis ibérica supera ya las 200 tumbas excavadas Javier Morales, investigador del proyecto, ha explicado que la campaña está siendo especialmente fructífera, con la aparición de numerosas tumbas y ajuares muy variados que complementan los materiales recuperados en intervenciones anteriores.

La necrópolis ibérica supera ya las 200 tumbas excavadas, aunque el equipo considera que esta cifra constituye únicamente una pequeña parte de la extensión que todavía permanece por investigar.

El estudio de estos enterramientos permite acercarse a la vida cotidiana de las comunidades ibéricas a través de sus prácticas funerarias, sus ajuares y los objetos depositados junto a los difuntos.

Como explica Morales, el propósito no es agotar el yacimiento, sino obtener la máxima información posible para reconstruir cómo vivían quienes habitaron Alarcos.

La campaña mantiene además una importante dimensión formativa. Un total aproximado de 24 estudiantes participan en los trabajos de las necrópolis ibérica y almohade. La mayor parte procede de la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque también participan alumnos de la Universidad Complutense, la Universidad de Alicante y la Universidad de Estrasburgo.

CIUDAD REAL, REFERENTE ARQUEOLÓGICO

Cañizares ha destacado finalmente la labor de los investigadores y estudiantes que hacen posible que cada campaña incorpore nuevas piezas al conocimiento de la historia de la provincia.

"Encontrar año tras año descubrimientos absolutamente maravillosos" constituye, ha señalado, un motivo de orgullo y una muestra del enorme potencial que todavía conserva Alarcos.

El alcalde ha agradecido asimismo la labor de la Universidad de Castilla-La Mancha y de las administraciones que hacen posible la continuidad de las excavaciones, destacando la importancia de seguir investigando, conservando y divulgando un patrimonio que, gracias también al eco alcanzado ahora en National Geographic, trasciende las fronteras de Ciudad Real y refuerza su condición de referente arqueológico.