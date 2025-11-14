El alcalde de Ciudad Real sube el tono por la situación de San Martín de Porres y exige actuar contra la droga

Archivo - El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, durante la rueda de prensa. - EUSEBIO GARCÍA / EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha intensificado este viernes sus críticas al subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, al que acusa de "derivar responsabilidades" al Ayuntamiento en materia de seguridad cuando, según ha remarcado, "las competencias son exclusivamente del Estado".

A preguntas de los periodistas, Cañizares se ha referido de manera directa a la situación en el poblado chabolista de San Martín de Porres y en la barriada de La Granja, donde ha advertido de que existe "un problema muy grave de droga" que requiere intervención inmediata.

Lo ha hecho el mismo día en que La Tribuna de Ciudad Real publica el informe elaborado por la Policía Nacional en julio, que incluye imágenes inéditas del entorno: casas medio derruidas, indicios de actividades ilegales y construcciones ilegales, además de una propuesta expresa de derribo de al menos ocho viviendas en ruina y el cierre de varias zonas para impedir su uso.

"El subdelegado intenta trasladar al Ayuntamiento problemas que no son de nuestra competencia", ha afirmado el regidor, recordando que "la Junta Local de Seguridad de San Martín de Porres se convocó en noviembre de 2023" y que, desde entonces, "se han hecho muchas cosas en la zona", aunque "quizá el subdelegado no lo sepa".

En este sentido, ha insistido en que las viviendas del barrio "son de la Junta de Comunidades", refiriéndose al barrio de La Granja.

Cañizares ha sido especialmente duro al responder a Broceño, señalando que él es alcalde "porque los ciudadanos de Ciudad Real han querido", mientras que el subdelegado está en su puesto "porque Sánchez le ha puesto".

Según ha dicho, no le van a "amedrentar con informes" y seguirá "defendiendo la ciudad" para que "se haga lo que se tenga que hacer" ante los problemas de seguridad detectados.

El alcalde ha avanzado que "va a haber otra comisión" para abordar la seguridad en la capital, subrayando que el Ayuntamiento seguirá trabajando en los problemas de ocupación, en la situación de La Granja y en la exigencia a la Subdelegación de medidas contra el tráfico de drogas en San Martín de Porres, que atraviesa "un momento muy grave".

Respecto al origen de la polémica, Cañizares ha explicado que "esto ha surgido porque denunciamos que no se había solucionado" el caso de la vivienda ocupada del Parque de Gasset, donde se han repetido incidentes sin que, a su juicio, la Subdelegación haya ofrecido respuesta.

El alcalde ha asegurado que los ciudadanos "están preocupados por lo que pasa en el Parque de Gasset" y también "por lo que pasa en La Granja", y ha reiterado que "intentar derivar al Ayuntamiento responsabilidades de seguridad tiene los pies muy cortos".

"Al final, nosotros tenemos las competencias que tenemos, y quien tiene las competencias en seguridad es la Subdelegación del Gobierno", ha concluido.