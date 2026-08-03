El alcalde de Cuenca decidirá en otoño si opta a un tercer mandato

Archivo - El alcalde de Cuenca, Darío Dolz - EUROPA PRESS / JUANMA JIMÉNEZ - Archivo

CUENCA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha emplazado a los medios de comunicación al final del verano para dar a conocer si optará a un tercer mandato en las elecciones municipales de 2027.

"Dije que después del verano y el verano termina el 21 de septiembre, si nada ha cambiado, ha bromeado Dolz, que esperará "a que pase la vaca", después de las fiestas de San Mateo que terminan el último día de verano, para resolver la incógnita.