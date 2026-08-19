El alcalde de Cuenca llama a disfrutar de las Ferias y Fiestas de San Julián: "Todo listo para no aburrirnos"

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CUENCA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha hecho un llamamiento a vecinos y visitantes para disfrutar de las Ferias y Fiestas de San Julián 2026, una cita que arranca este día 20 con el pregón desde el Parque de San Julián, "el pistoletazo de salida"; preludio de "múltiples actividades para grandes y pequeños".

Todo ello en torno a los "espacios tradicionales" sobre los que pivotan diez días de festejos, como son el la Hípica, la plaza de toros, la verbena de El Vivero o un espacio de conciertos en los aledaños de La Fuensanta que por segundo año consecutivo consolida el acierto de su nuevo emplazamiento.

"Todo ello aderezado con el recinto ferial que se está terminando, con la mejora de la red eléctrica, que prácticamente está acabada", asegura Dolz, quien abunda en que todo está preparado "para no aburrirse desde el día 20 y hasta el día 31", cuando la traca final pondrá el broche a la feria en honor al patrón.

UNAS FIESTAS "PARA NO ABURRIRSE" El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha hecho un llamamiento a vecinos y visitantes para disfrutar de las Ferias y Fiestas de San Julián 2026, una cita que arranca este día 20 con el pregón de Arturo Martínez Barambio desde el Parque de San Julián, "el pistoletazo de salida"; preludio de "múltiples actividades para grandes y pequeños".

Todo ello en torno a los "espacios tradicionales" sobre los que pivotan diez días de festejos, como son el la Hípica, la plaza de toros, la verbena de El Vivero o un espacio de conciertos en los aledaños de La Fuensanta que por segundo año consecutivo consolida el acierto de su nuevo emplazamiento.

"Todo ello aderezado con el recinto ferial que se está terminando, con la mejora de la red eléctrica, que prácticamente está acabada", asegura Dolz, quien abunda en que todo está preparado "para no aburrirse desde el día 20 y hasta el día 31", cuando la traca final pondrá el broche a la feria en honor al patrón.

El acto del pregón de San Julián contará también con la tradicional entrega de bandas a los representantes de los barrios y con la entrega de los premios Ciudad de Cuenca, que este año reconocerán a Maximino Pérez, Juan Ignacio Lillo, Clara Serrano, Eduardo Ortega, Asociación de Amigas de la Lectura de Cuenca, Mª Obdulia Hervás, y Jesús Ramón Page.

Será el comienzo de una programación de más de un centenar de actividades que tiene entre sus citas más destacadas la feria taurina de San Julián, el Concurso Hípico Nacional, el desfile de carrozas del viernes 21 de agosto, el musical Sonrisas y Lágrimas en el Auditorio de Cuenca, las verbenas del parque Santa Ana y los conciertos del recinto de La Fuensanta, por el que pasarán artistas de la talla de Antonio Orozco, Siloé, Leire Martínez, Ojete Calor y Sanguijuelas del Guadiana, entre otras.

Todo esto culminará con el lanzamiento de los fuegos artificiales, recuperados por el Consistorio en la última edición de las fiestas en honor a su patrón, San Julián, al que se le dedicará una misa en la Catedral el domingo 23 de agosto.