El alcalde de Fuensalida busca nuevos proyectos económicos en el II Diálogo de Alcaldes España-China

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, en el II Diálogo de Alcaldes España-China. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, está participando estos días en el II Diálogo de Alcaldes España-China, un encuentro institucional que reúne en el país asiático a una veintena de alcaldes, diputados provinciales y representantes institucionales de distintas ciudades y regiones españolas.

Esta iniciativa, según informa el Consistorio, organizada por la Fundación Cátedra China-España junto a la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero (CPAFFC), tiene como objetivo fortalecer los vínculos entre instituciones locales de ambos países y favorecer el intercambio de experiencias, conocimientos y oportunidades de cooperación.

La CPAFFC, institución vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores de China y referente en la promoción de los intercambios internacionales, facilita el desarrollo de una intensa agenda de trabajo e intercambios institucionales durante la visita de la delegación española, con actividades programadas en las ciudades de Beijing, Yantai y Shanghái.

La presencia del Alcalde de Fuensalida en este foro internacional supone una oportunidad para dar a conocer el municipio, compartir su experiencia y conocer iniciativas desarrolladas en otras ciudades, especialmente en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad, el desarrollo económico y la cooperación institucional.

Durante el encuentro, Alonso está estableciendo contactos con representantes institucionales y empresariales para explorar nuevas vías de colaboración y posibles proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de Fuensalida, así como al fortalecimiento de su proyección exterior.

Para el Ayuntamiento de Fuensalida, la participación en este tipo de encuentros internacionales representa una apuesta por abrir el municipio a nuevas oportunidades, generar alianzas y favorecer el intercambio de conocimiento, poniendo en valor el potencial de Fuensalida y buscando nuevas herramientas que permitan seguir avanzando en su desarrollo.

"La participación de Fuensalida en este diálogo internacional nos permite compartir nuestra realidad y, al mismo tiempo, conocer experiencias y oportunidades que pueden resultar de interés para nuestro municipio. Queremos que Fuensalida esté presente allí donde puedan surgir nuevas vías de colaboración y desarrollo", ha señalado el Alcalde.

Así, Fuensalida refuerza su presencia en espacios de cooperación internacional y continúa trabajando para generar nuevas oportunidades para el municipio, sus empresas y sus vecinos.