El alcalde de Marchamalo transmite sus condolencias por el fallecimiento de la joven exconcejal Martína García

Toma de posesión de Martina García Anguita como concejala del Ayuntamiento de Marchamalo en junio de 2019. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha enviado este martes un mensaje de condolencias a la familia y amistades de Martina García Anguita, quien fuera concejala del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Marchamalo durante la legislatura 2019-2023, recientemente fallecida tras una enfermedad grave en un hospital Madrid.

"Es un día triste para el pueblo de Marchamalo, y en nombre de todas las personas que pertenecemos al Ayuntamiento de Marchamalo y todo el pueblo transmitimos nuestro pésame a la familia, pensando en que todo lo que hizo Martina en estos últimos años quedará siempre en nuestro recuerdos", ha declarado el primer edil del municipio, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Esteban ha reconocido la labor y la dedicación de García Anguita, señalando que "hizo todo lo posible por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestras vecinas".