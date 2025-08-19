Alcalde de Noblejas apunta a la "agresión de la gente de Page" sufrida por el pueblo para ponerse en huelga de hambre

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Agustín Jiménez acusa al Gobierno de atacar a Noblejas en detrimento de Ocaña y avisa: "Algún día seremos un solo pueblo"

NOBLEJAS (TOLEDO), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, ha comparecido ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre la decisión tomada tras ponerse en huelga de hambre para reclamar la construcción de un instituto de Educación Secundaria en el municipio,

Asegura que no se trata de algo "estrafalario", sino la "culminación de un proceso que ha durado 18 años".

Ha recordado los inicios hace casi dos décadas cuando se puso en marcha el proyecto para construir este instituto, algo que data de 2007, si bien Noblejas "nunca había pedido" un centro de estas características.

Tras este movimiento, en el Ayuntamiento del pueblo se suscitó un pleno que dio el visto bueno por unanimidad. Una vez pasadas las elecciones de 2007, tal y como asegura, "empieza directamente la agresión sin parar de Emiliano García-Page con Noblejas".

Y es que, según su relato, esta agresión que empieza en 2007 cuando García-Page era secretario general de los socialistas toledanos, que trabajó "para que no se hiciera absolutamente nada" en la localidad.

Tras los "recortes" aplicados por el Gobierno del PP a partir de 2011, el PSOE recuperó el Gobierno en 2015, lo que hizo pensar al alcalde que la situación pudiera desbloquearse.

Agustín Jiménez, ante el argumento del Gobierno autonómico de que ya se hizo un instituto en la vecina localidad de Ocaña, ha considerado que "algún día", ambos núcleos serán "un solo pueblo, una sola ciudad". pese a que, asegura, hay quien "siembra cizaña" entre los dos.

"¿Cuántas toneladas de odio son necesarias para tratar de hundir la labor política de un municipio", se ha preguntado el alcalde. "Ocaña y Noblejas formarán un mismo todo urbano, administrativo y funciona".

Así respondía al a portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, a quien ha tachado de mentir.

Y es que según ha considerado a lo largo de toda la rueda de prensa, ha sido la intención de hacer daño al pueblo lo que está detrás del "sectarismo y desprecio" al proyecto en Noblejas.

"NO ES CUESTIÓN DE HEROICIDAD"

Jiménez, que estará controlado por un médico en todo momento, ha dicho que ponerse en huelga de hambre "no es cuestión de heroicidad, sino de llamar la atención".

PIDE AL PUEBLO VOTAR EN BLANCO

El alcalde socialista ha pedido en este punto que la gente del pueblo "haga lo mismo que Felipe González, que vote en blanco" y no apoye directamente al PSOE.

"Si no quieres a tu pueblo, cómo vas a pedir el voto aquí en Noblejas? No se lo merece, así de clarito", ha dicho el alcalde antes de despedir una rueda de prensa en la que ha obsequiado a los periodistas con cajas de magdalentas. "Yo no me las voy a comer", ha zanjado.