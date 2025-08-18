El alcalde de Noblejas deja de comer para forzar al Ejecutivo de CLM a construir un instituto de Secundaria en su pueblo

TOLEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Noblejas, Agustín Jiménez, ha dejado de comer a las 7.00 horas de este lunes, iniciando así la huelga de hambre que anunciaba la pasada semana en señal de protesta y para reclamar la construcción del Instituto de Educación Secundaria en el municipio.

"Hoy, a las 0.00 horas he dado comienzo a una huelga de hambre en protesta del desatendimiento de Emiliano García Page para con Noblejas", reza el mensaje que ha enviado a los medios para informar del inicio de su ayuno.

"Sin más limite que el que mi fortaleza física me permita y hasta que se sienten las bases para una solución positiva, irreversible y definitiva a un problema que, la Junta de Comunidades nunca debió generarnos", señalaba el regidor del municipio en una carta dirigida LA semana pasada al presidente regional, Emiliano García-Page.

Denunciaba este regidor que desde 2011, todos y cada uno de los ejercicios de colaboración "en positivo" que desde Noblejas han ofrecido a la Junta para alcanzar una solución han obtenido "un atronador silencio, que deja bien a las claras el desprecio más absoluto a la localidad, a sus gentes, a los partidos políticos y los concejales que han representado a su pueblo y que en este asunto hicieron gala de una elegante unanimidad, y también a mi persona".

"Con bastante rabia e indignación, debo añadir, pues solo durante cuatro años esta situación es imputable al Gobierno del PP de Cospedal, mientras que el resto --cerca de 10 años-- lo ha sido bajo los distintos gobiernos que has presidido", lamentaba.