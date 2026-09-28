El alcalde de Puertollano y dos concejales declararán como investigados en las diligencias por presunto acoso laboral

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz - AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 28 (EUROPA PRESS)

El juez titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puertollano (Ciudad Real) ha citado a declarar el 25 de noviembre al alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; al concejal de Urbanismo, José Antonio Barba; y al de Deportes, Javier Trujillo, en el marco de las diligencias procesales tras la denuncia penal por presunto acoso laboral presentada por una funcionaria municipal.

Según ha adelantado La Tribuna de Ciudad Real y ha confirmado Europa Press, estas tres personas han sido citadas en calidad de investigadas.

La denuncia que ha dado origen a esta causa fue interpuesta por la jefa del Servicio de Urbanismo del Consistorio, al considerar que fue víctima de una "grave persecución" en su contra. En el último año ha emprendido vías legales contra el Ayuntamiento, entre ellas un recurso contencioso-administrativo contra la que calificó como "desproporcionada" suspensión de sus funciones tras la apertura de un expediente, así como la denuncia penal por acoso laboral contra los tres cargos municipales.

El pasado mes de marzo, tras concluir la vía disciplinaria, la Junta de Gobierno Local resolvió el expediente con un simple apercibimiento al no haber probado los hechos que se le atribuían a la funcionaria, lo que obligó al Ayuntamiento a abonarle el salario correspondiente a los seis meses en que estuvo suspendida de empleo.

Por su parte, el alcalde de Puertollano ha negado el acoso contra la funcionaria y ha defendido que la actuación municipal responde a la "normal exigencia de rigor" propia de la Administración.

El alcalde y los concejales siempre han defendido su inocencia y han recalcado que todo se debe a discrepancias en momentos de tensión derivados de la propia gestión, en un contexto de normalidad del día a día administrativo.