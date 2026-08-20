El alcalde de Puertollano mantiene la previsión de encender la Navidad en el flamante Paseo del Bosque

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, visita las obras. - EUROPA PRESS

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 20 (EUROPA PRESs)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, confía en que las obras de remodelación del Paseo del Bosque permitirán el acto de encendido del alumbrado navideño previsto para el 27 de noviembre, toda vez que, a pesar de las dificultades, las actuaciones se siguen acometiendo conforme a la previsión de tener listo el nuevo espacio a finales de año.

Durante un encuentro con periodistas, el alcalde ha explicado que se prevé que a mediados de septiembre concluya la afección en el lado de los impares, donde actualmente se está acometiendo la ampliación del perímetro interior del núcleo del Paseo, mientras que en la zona de los pares las actuaciones proseguirán a partir del 9 de septiembre para completar la remodelación del acerado iniciada hace una semanas.

Respecto al parking subterráneo, Ruiz ha explicado que, tras la reparación estructural, recientemente se ha finalizado la pintura de paredes y revestimientos de la primera planta. Aún queda acabar la instalación de los ascensores, la pintura de la primera planta, y el aglomerado de la superficie, que forma parte de un paquete diferente de licitación.

En todo caso está previsto que el parking incluya varias mejoras, entre ellas, señalizadores lumínicos de plazas libres, así como un servicio de abono para usuarios que necesiten plaza de manera prolongada en el tiempo.

En la superficie falta poner los bordillos del perímetro interior, terminar el acerado en los pares, e instalar un tramo de tubería de riego para alimentar los parterres de la zona de impares. Se dejará para el final la remodelación de la conexión entre los dos paseos.

En lo que atañe a la pavimentación, quedarían otros dos meses para cubrir la totalidad de la superficie del Paseo del Bosque, al margen de la adecuación de las dos fuentes ornamentales. La instalación de unos servicios públicos en la zona norte del paseo queda supeditada a un nuevo expediente de licitación.

OFRENDA FLORAL Y PROCESIÓN

Mientras tanto prosigue la actuación prioritaria en el hormigonado de la explanada de la Virgen de Gracia para permitir la celebración de la ofrenda floral y procesión.

Según ha explicado el alcalde la tarde del 7 de septiembre la zona de impares del Paseo de San Gregorio será cortada al tráfico durante la celebración de la ofrenda de flores para que los ciudadanos puedan transitar y puedan participar con seguridad en esta actividad.

Durante los últimos días los esfuerzos se centran en terminar a tiempo la parte delantera de la ermita para celebrar la ofrenda de flores en la tarde del 7 de septiembre y el día grande de la patrona el 8 de septiembre, con el rosario, la función solemne y la procesión que cierra las actividades religiosas de la jornada.