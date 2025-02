Alcalde de Puertollano, seguro de que "gentes del entorno de Page" tienen interés en que el Bosque "no salga adelante"

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 17 (EUROPA PRESS) El alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, se ha mostrado convencido de que "gentes del entorno de Emiliano García-Page tienen intereses en que no salga adelante la obra del Paseo del Bosque", ya que, ha lamentado, el Ayuntamiento no ha recibido aún el acta de resolución del antiguo convenio de financiación firmada por Junta de Comunidades, Diputación de Ciudad Real y Consistorio.

Esta circunstancia, a su juicio, "impide" iniciar el nuevo procedimiento de licitación de las que el alcalde planeaba presentar al pleno de la corporación este mes de febrero.

En declaraciones a los periodistas este lunes acompañado del portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, el regidor de la ciudad industrial ha defendido que, contrariamente a lo que dice el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero, el borrador del acta "deja claro" que la Junta de Comunidades es la titular de unos terrenos cedidos en su momento por el Ayuntamiento de Puertollano para la ejecución de las obras, y que solo la firma de ese borrador ratificaría el retorno de esa concesión.

"Está muy claro que hasta que todas las partes no hayan firmado el acuerdo, la Junta no nos cederá esos terrenos del Paseo del Bosque para poder realizar las obras", ha insistido el alcalde, que también ha defendido que tanto la reparación del parking subterráneo como la obra en superficie forman parte de la misma actuación.

"Está muy claro de quién depende que de una vez por todas podamos iniciar las actuaciones", ha dicho el alcalde, quien ha pedido a Caballero que esta semana "se acuerde de los ciudadanos de Puertollano, coja el teléfono y pida que nos envíen el acta".

En este contexto, Ruiz ha relatado que durante el encuentro que tuvo el pasado viernes con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en el transcurso del acto de presentación del Plan del Hidrógeno, el jefe del Ejecutivo regional le volvió a mostrar su "sorpresa" por el hecho de que aún no se haya solucionado este asunto. "Me comentó que se lo iba a decir al vicepresidente para que se lo tomara muy en serio, y que de una vez por todas los ciudadanos de Puertollano puedan ver las máquinas en el Paseo del Bosque", ha remachado.

En todo caso, se ha mostrado convencido de que "gentes del entorno de Emiliano García-Page tienen intereses en que no salga adelante el Paseo", ya que, ha recordado, "no puede ser que desde el 20 de diciembre aún no tengamos el acta". El alcalde también espera que la Junta cumpla su compromiso de financiación de 4,2 millones de euros, aunque lo "duda", ya que en los presupuestos regionales del ejercicio 2025 solo vienen consignado 3,5 millones.

"SECTARISMO" Y SUBVENCIONES

También ha relatado que puso de manifiesto al presidente de Castilla-La Mancha que Puertollano necesita las ayudas del Gobierno regional. "No me sirve que sigan hablando del hospital, que evidentemente es una aportación importante para esta ciudad, porque toda la inversión que ha venido desde que soy alcalde viene de concesiones de otros gobiernos del Partido Socialista".

En este sentido, ha señalado al Museo Cristina García Rodero. "No tenemos ni un euro para el Centro Regional de Fotografía", ha lamentado, al tiempo que se ha referido a la "falta de noticias" sobre el nuevo conservatorio, las ayudas a la rehabilitación de gimnasios en colegios, o el Geoparque del Carbonífero. "Yo creo que está muy claro dónde van las partidas más importantes de la Junta, que es a los municipios donde gobierna el PSOE, como ocurre en nuestra comarca", ha finalizado.

En los mismos términos se ha referido el portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes, quien ha criticado que el Gobierno regional "por puro tacticismo y desidia está cortando las posibilidades de desarrollo de Puertollano", en contraste con las políticas del PP.

Así, Serrano se ha referido al foro sobre vivienda organizado por Nueva Generaciones en Toledo, en el que el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, anunció su propuesta de poner en marcha un programa de garantías para la viviendas en alquiler, con el fin de dar seguridad a los propietarios y de facilitar el acceso a los jóvenes.

Esta iniciativa, ha dicho Serrano, irá unida a la batería de propuestas relacionadas con la problemática de la vivienda y otras cuestiones económicas y fiscales que afectan a la población más joven.

También se ha referido al "rechazo" de Page a "frenar" el canon del agua, que a su juicio "es profundamente injusto para la familias y las empresas, y repercutirá de manera muy negativa en la actividad empresarial y el bolsillo de los ciudadanos".

Estas decisiones, defiende Serrano, "tienen mucho que ver con la ausencia del contacto con la realidad de Page, que en sus 10 años de gobierno ha acometido modificaciones de crédito por un valor de más de 3.500 millones de euros, con un presupuesto 4.500 millones superior al que tenía cuando llegó al gobierno, y que en cada presupuesto deja sin ejecutar más de 1.000 millones de euros, lo que deja a estas cuentas en papel mojado".