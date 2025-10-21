Alcalde Talavera pide explicaciones por las mamografías "que han dejado de hacerse" y Junta responde que "es falso"

TOLEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha pedido explicaciones este martes al Gobierno regional por las pruebas diagnosticas de cáncer de mama "que han dejado de hacerse" en la ciudad, mientras que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha respondido que "es falso".

Gregorio se ha pronunciado así en 'X' sobre la información que publica Okdiario en la que afirma que el Gobierno de Castilla-La Mancha "dejó a 2.500 mujeres sin convocar a una mamografía de cáncer de mama durante casi cinco meses" en Talavera de la Reina.

"Me preocupa la información que publica Okdiario sobre las pruebas diagnósticas que han dejado de hacerse en mi ciudad. Espero que García-Page lo explique urgentemente, debe arrojar luz a este asunto y contar a los talaveranos qué ha ocurrido", apunta el alcalde talaverano en la red social.

"ES ABSOLUTAMENTE FALSO"

Una afirmaciones que han tenido respuesta por parte del consejero de Sanidad quien, en declaraciones a los medios, ha acusado al PP que esté "aprovechando en alimentar este tipo de bulos". "Aseveraciones como que hay miles de personas pendientes es absolutamente falso en Castilla-La Mancha", ha indicado, para agregar que "estamos orgullosos del screening y sigue funcionando correctamente".

En este sentido, ha pedido no crear alarma "con algo tan sensible" como es el cáncer y como es la detección precoz "por la que se están salvando tantas vidas en Castilla-La Mancha y en España", ha señalado, para añadir que el PP, "si quiere estar a la altura, podía haber puesto cuando gobernó screening no solo de mama, que se aprovechó de lo que ya estaba hecho, sino de colon y de cérvix, que no hicieron nada".

Asimismo, ha apuntado que cuando se las mujeres, en este caso, son llamadas a hacerse pruebas, "en teoría son mujeres sanas". "Si no están sanas no forman parte de un screening. Por lo tanto estamos hablando de personas y mujeres sanas a priori. Después se puede descubrir precisamente lesiones mínimas y estamos en este momento descubriendo lesiones de menos de tres milímetros en las mamas, por lo tanto son mujeres sanas", ha abundado.

Respecto a lo que ha pasado en Talavera de la Reina, el consejero ha explicado que, como en el resto de Castilla-La Mancha, salió un concurso público para hacer el screening de mama y que la empresa que lo ganó, a final de mayo, "decidió marcharse sin previo aviso". "Me parece una irresponsabilidad que tendrá que pagar y por eso iniciamos el procedimiento jurídico correspondiente".

"Como no avisó, no pudimos reaccionar en ese momento y tener otra empresa, y hacerlo internamente no es de la noche a la mañana. Por lo que hemos tardado el tiempo necesario, que no obedece esta respuesta a lo que haya aparecido ahora en medios o a lo que haya declarado nadie. Llevamos trabajando desde el primer momento, hemos encontrado quien nos lo haga y además hemos apostado también por apoyarlo desde dentro del Hospital de Talavera", ha sostenido.

Es por ello por lo que Fernández Sanz ha indicado que la respuesta a este asunto "está dada desde el primer momento, aunque se tarde en el tiempo". Así, ha señalado que en Talavera de la Reina pasan por el screening de mama unas 7.000 mujeres al año de las que 4.000 pruebas ya están hechas previamente, por lo que "quedan ahora hacer 3.000 hasta el 31 de diciembre".

"Por lo tanto, no va a quedar nadie sin hacer el screening de mama en Talavera de la Reina ni en ningún sitio de Castilla-La Mancha y pido, por favor, que no se haga ninguna comunicación que altere el buen funcionamiento de los screenings y que no se juegue ni se hagan manifestaciones que puedan debilitar las emociones y la manera de enfrentarse a cuestiones tan duras", ha argumentado, para hacer "un llamamiento a la serenidad, a la verdad y no hacer bulos".