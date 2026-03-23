El alcalde de Talavera pide reunirse con el ministro de Cultura porque "corre prisa que empiecen las obras del puente"

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha confirmado que este lunes, cuando se cumple un año del "triste" derrumbe del Puente Viejo debido a las intensas lluvias que provocaron el aumento del caudal del río que superó los 1.000 metros cúbicos, ha solicitado una reunión con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para conocer el proyecto que el ministerio está elaborando sobre la reconstrucción de este emblemático puente "que nos corre mucha prisa que empiecen las obras".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa donde ha recordado que dentro de las previsiones del ministerio se encontraba dar a conocer el proyecto y la cantidad que va a destinar para su rehabilitación a primeros de año, sin embargo, aún se desconoce el mismo, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde no ha dejado de enviar misivas al Ministerio reclamando esa información que es tan necesaria para la ciudad y también ha reconocido que existe una "buena relación" con los dos ministerios implicados en esta restauración, tanto con el de Transición Ecológica como con el de Cultura; "y yo espero que no tardemos mucho en tener ese proyecto para que se empiece cuanto antes las obras del puente de Puente Viejo".

"Es algo que todos los talaveranos y talaveranas estamos deseando" ha dicho el alcalde, dado que es un puente "con el que hemos crecido todos los talaveranos y por el que hemos pasado miles de veces".

También ha recordado que es un puente peatonal "que une varios barrios de Talavera y vamos a seguir trabajando y peleando por él porque es muy importante para todos".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Benedicto García, preguntado también sobre este asunto, ha repasado todas las misivas que el alcalde ha enviado al Ministerio solicitando información sobre el proyecto de rehabilitación del puente.

Igualmente, ha apuntado, que tras el derrumbe, el ministro de Cultura, la entonces delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, y el consejero de Cultura, Amador Pastor, visitaron Talavera, "y las dos administraciones se comprometieron a iniciar los trabajos de reparación cuanto antes".

"Hasta ahora sólo sabemos que se está redactando el proyecto", ha dicho García, que ha expresado el mismo deseo del alcalde, "que las obras empiecen cuanto antes, y que se pongan de acuerdo para llevar a cabo un proyecto de rehabilitación del puente que no suponga sólo una pasarela, sino una reproducción lo más fidedigna posible de lo que era el puente en sus inicios".