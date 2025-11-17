Alcalde de Talavera pide a Urtasun conocer los avances técnicos y presupuestarios de la rehabilitación del Puente Viejo

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la visita a Talavera de la Reina para conocer los daños que la crecida del Tajo ha ocasionado en el Puente Viejo de la ciudad, a 24 de marzo de 2025, en Talavera de la Reina, Toledo (España). - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ayuntamiento de Talavera, Jesús García-Barroso, ha confirmado que el alcalde, José Julián Gregorio, ha remitido una carta al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pidiendo "avances técnicos y presupuestarios" de la rehabilitación del Puente Viejo, que se vio afectado por un derrumbe parcial debido a una crecida del río el pasado mes de marzo.

El alcalde ha pedido saber en qué condiciones se encuentra el proyecto y la financiación asignada con cargo al 2% cultural, como el propio ministro comprometió, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El Ministerio ha realizado inspecciones "y necesitamos conocer los avances técnicos" porque han pasado 8 meses desde el derrumbe y es algo "que nos preocupa", toda vez que las fechas más oportunas para este tipo de actuaciones deben coincidir cuando baje el nivel del río, que suele ser en primavera o en verano, además de que se deben adjudicar las obras.

"No queremos que se frene este proyecto sino que se reactive la rehabilitación que debería comenzar en primavera", ha insistido el portavoz, que ha reiterado que el alcalde desea reunirse con el ministro para conocer los datos técnicos del proyecto "y las grandes líneas que se hayan definido" desde el Ministerio.

De la misma manera el ministro debe despejar la incógnita de hasta dónde se va a ampliar esa rehabilitación, si va a ser una reconstrucción funcional o si va a ser más amplia de la que tenía el puente de por sí.

La verdad, ha dicho García-Barroso "es que estamos en manos del Ministerio y no conocemos aún los detalles del proyecto", que es de una gran importancia para la ciudad.