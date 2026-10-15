El alcalde de Talavera reclama al Censo Electoral que no suprima la mesa de la Eatim de El Casar de Talavera

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha realizado una reclamación a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Toledo contra la supresión de mesa electoral en la Eatim de El Casar de Talavera ante la inminente convocatoria de elecciones a las Cortes Generales del 29 de noviembre de 2026.

El alcalde ha explicado que, tras haber tenido conocimiento de la relación de secciones, mesas y locales electorales publicada el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, no aparece reflejada la mesa electoral de El Casar de Talavera "presuntamente amparándose en criterios de umbral numérico de electores", por lo que ha reclamado contra la supresión de la mesa electoral solicitando que se vuelva a habilitar en el mismo, según ha informado el Consistorio talaverano en nota de prensa.

Gregorio ha explicado que las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral determinan el número, los límites de las secciones electorales, sus locales y las mesas correspondientes a cada una de ellas, "oídos los Ayuntamientos".

En virtud de este precepto legal, si bien recae sobre la Delegación Provincial la potestad de determinar los locales y mesas, dicha decisión "debe adoptarse ponderando adecuadamente la realidad municipal y local, garantizando que el diseño de las secciones y mesas no conculque la participación ciudadana ni desatienda las peculiaridades territoriales de entidades locales menores como las Eatim, máxime cuando la propia norma impone el preceptivo cauce de oír a los entes locales afectados".

Para Gregorio, la supresión de la mesa "resulta incoherente" con la práctica administrativa previa y consolidada en los procesos electorales inmediatos anteriores, concretamente si se constituyó y funcionó con total normalidad mesa electoral en la Eatim en las tres últimas citas electorales, defendiendo que durante dichos procesos "no se registró ninguna incidencia de carácter organizativo ni técnico que justificara un cambio restrictivo, habiéndose demostrado la plena viabilidad de su funcionamiento".

Por otra parte, el alcalde ha argumentado que debe ponderarse de manera especial que el próximo año se celebrarán elecciones municipales y locales, en las cuales los vecinos de esta Eatim están convocados a elegir directamente a su alcalde pedáneo. La supresión "repentina" de la mesa en los comicios generales previos distorsiona la organización censal, desorienta a la población y plantea un grave perjuicio operativo de cara a los comicios locales inminentes donde la cercanía de la urna a los administrados es consustancial al régimen de las Eatim, ha razonado.

Además, se especifica que la población censada en esta Eatim se compone mayoritariamente de personas de la tercera edad. "Obligar a este sector de la población a desplazarse fuera de su núcleo de residencia habitual para ejercer su derecho al voto supone un obstáculo material gravísimo, que en la práctica limita o vulnera su derecho fundamental a la participación política consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española", afirma.

La dispersión geográfica o la falta de medios de transporte propios en este colectivo de avanzada edad hace que la supresión de la mesa electoral local constituya "una barrera desproporcionada".

Desde el Consistorio toledano manifiestan que, si bien es cierto que el artículo 23 de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General (Loreg), establece orientativamente umbrales de electores por mesa, la propia normativa y la doctrina de la Junta Electoral Central contemplan excepciones basadas en la dispersión geográfica, la dificultad de desplazamientos y los precedentes organizativos, "primando siempre facilitar el derecho de sufragio a los ciudadanos por encima de criterios puramente aritméticos, especialmente en entidades locales menores legalmente reconocidas como las Eatim".

Por todo esto, el acalde ha solicitado que el escrito se admita a trámite "y proceda a revocar la decisión de denegar la mesa electoral en la Eatim de El Casar de Talavera".

Gregorio ha pedido que se disponga y garantice la constitución de la mesa electoral, en el Distrito 4 Sección 003 y Mesa C, correspondiente a la Eatim de El Casar de Talavera para las próximas Elecciones Generales del 29 de noviembre de 2026, "garantizando con ello la continuidad respecto a los procesos celebrados en 2023 y 2024, y procesos electorales futuros, teniendo en cuenta las especiales circunstancias de vulnerabilidad demográfica y la inminencia de las elecciones locales de mayo de 2027, protegiendo el derecho de los vecinos a votar en su propio territorio".