Alcalde de Talavera señala que Torrehierro está preparado para "la transformación" ante la llegada de Meta

Archivo - Suelo industrial Torrehierro. - MINISTERIO DE VIVIENDA - Archivo

TOLEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado que Talavera "está preparada para liderar la nueva etapa de futuro" que se le presenta a la ciudad y en especial al polígono Torrehierro ante la llegada de Meta; "estamos trabajando con determinación para que así sea".

Así se ha pronunciado en la inauguración de los 'Encuentros SER Torrehierro', donde ha abordado los principales retos y oportunidades del polígono industrial "ante la transformación que supondrá para la ciudad la llegada de Meta", según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante su intervención, Gregorio ha asegurado que "una vez identificados los retos a los que se enfrentan las instalaciones de Torrehierro, estamos trabajando con planificación y determinación para que el polígono esté preparado para el cambio que va a suponer la implantación de Meta y el impulso tecnológico que traerá consigo".

Gregorio ha puesto en valor los avances ya ejecutados, como la instalación de cámaras de seguridad y el circuito de videovigilancia, cuya central ya se está instalando en Mercatalavera. "La seguridad es fundamental para garantizar confianza y competitividad", ha subrayado.

El alcalde también ha destacado la inclusión del polígono en ZINCAMAN, lo que permitirá censar y categorizar todos los núcleos industriales de Talavera de la Reina, además de dinamizar y promocionar el territorio industrial promoviendo un desarrollo sostenido y sostenible.

En cuanto a la mejora de la imagen del polígono, ha recordado que desde el inicio del mandato se están realizando trabajos continuados a través del Plan de Empleo, a lo que se suma la limpieza frecuente con maquinaria gracias al nuevo contrato municipal.

Asimismo, ha avanzado una próxima convocatoria de ayudas a emprendedores en Talavera para seguir impulsando la actividad empresarial y la creación de empleo.

GRAN IMPULSO ECONÓMICO

"Meta, sin duda, supondrá un impulso económico para nuestra ciudad que se verá reforzado con la Agencia de Innovación y Transformación Digital de Castilla-La Mancha que se ubicará en Torrehierro", ha apuntado el alcalde que ha recordado que en Torrehierro se pretende hacer un polígono tecnológico "que tenga la fuerza, el empuje y la atracción suficiente como para que otras grandes empresas como las que ya están instaladas aquí acudan a Talavera de la Reina y esta ciudad siga creciendo".

MURAL CERÁMICO

Por otra parte, el alcalde Gregorio ha avanzado la instalación de un mural cerámico en el polígono, que ya está finalizado y a la espera de colocación, como elemento de identidad y puesta en valor de la tradición cerámica de la ciudad.

En la mesa redonda que ha seguido a la intervención del alcalde han participado Alfredo Viedma, Joaquín Rodrigo, Pedro Durán, Mariano Jiménez, María Jiménez (JIEL) y un representante de Zincaman, quienes han coincidido en la importancia de la colaboración público-privada para consolidar Torrehierro como enclave estratégico para el desarrollo industrial y tecnológico de la ciudad.