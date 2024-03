Alcalde toledano no descarta recurrir a seguridad privada para garantizar la Semana Santa ante conflicto con la Policía

TOLEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que ha insistido este lunes en el que su equipo de Gobierno está buscando alternativas para solventar el conflicto con la Policía Local a fin de garantizar el normal desarrollo de la Semana Santa, ha asegurado que "no descarta ninguna alternativa" como la de contar con seguridad privada.

Así lo ha indicado el regidor capitalino, preguntado en la inauguración de la exposición organizada por Tagus con motivo del Día del Agua si el equipo de Gobierno tiene un plan 'b', en caso de que no se solvente el enfrentamiento con los agentes del cuerpo local de Policía.

"Lo más importante es que desde el equipo de Gobierno tenemos la máxima voluntad de llegar a un acuerdo y solventar los problemas", ha defendido Velázquez, que ha asegurado que la Intervención ha puesto en cuestión la "legalidad" del acuerdo que la anterior regidora, Milagros Tolón, "formalizó tres días antes de las elecciones".

"Era un acuerdo ilegal. Hay máxima voluntad de llegar a un acuerdo, porque por esa vía no podemos seguir", ha aseverado Velázquez, que ha defendido que tanto la responsable municipal de Seguridad, Inés Cañizares, --de Vox--, como el de Hacienda mantienen conversaciones "continuas y fluidas" con los sindicatos "para buscar alternativas viables para poder solventar ese problema".

"Las prisas no son buenas en general y firmar un acuerdo tan importante, o como pretendían que fuera tan importante, a tres días de las elecciones cuando has estado ocho años gobernando, llama la atención, pues eso tiene sus consecuencias y las consecuencias las estamos teniendo ahora. Los principales perjudicados, la ciudad de Toledo y los propios policías. Hay algunos de ellos a los que les gustaría hacer horas extraordinarias y no van a poder o no quieren hacerlas ahora".

Dicho esto, ha añadido que su equipo de Gobierno trabaja en un nuevo plan de movilidad, para tratar de evitar los atascos en esos días que la ciudad se llena de visitantes.