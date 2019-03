Un alcalde toledano pierde un juicio contra un sindicalista que le afeó un comentario "machista"

Actualizado 06/03/2019 15:34:00 CET

El primer edil de Cervera de los Montes afirmó que "el 8 de marzo lo celebran las vagas" y el secretario general de CCOO en Toledo lo criticó en Facebook

TOLEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha afirmado que el alcalde de Cervera de los Montes (Toledo), Pedro Pérez, tendrá que pagar las costas del juicio que él mismo promovió "en defensa de su honor" contra el secretario general del sindicato en Toledo, José Luis Arroyo, por lamentar en su cuenta de Facebook las declaraciones del primer edil en el pleno municipal del 7 de marzo de 2017, víspera del Día Internacional de la Mujer, en el que dijo que "el 8 de marzo lo celebran las vagas".

El secretario general de CCOO-Toledo, José Luis Arroyo, que asistió a aquel pleno, lamentó en su Facebook haber tenido que "escuchar ese comentario machista en boca de un alcalde", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Desde CCOO han explicado que "numerosos amigos y seguidores, así como diversos medios de comunicación", se hicieron eco de lo publicado por Arroyo y "cuestionaron, con mayor o menor crudeza" las palabras del edil, que decidió denunciar al secretario general de CCOO para obligarle eliminar de su Facebook la frase mencionada.

"El alcalde pretendía obligar al secretario general de CCOO-Toledo a publicar a su costa en numerosos medios de comunicación la sentencia condenatoria que esperaba obtener y a abonar una indemnización de 3.001 euros a una ONG", ha detallado el sindicato.

La sentencia recoge que, para justificar su demanda, Pedro Pérez negó haber dicho estas palabras basándose en que la frase "no consta en acta" y por ello había de proteger su honor e imagen "pues todas las publicaciones posteriores a lo publicado en Facebook por el demandado han lesionado gravemente su honor".

Sin embargo, todos los testimonios aportados en el juicio ratificaron lo contrario, ha explicado el sindicato, comentando que los ediles del PSOE, que habían reclamado al alcalde que rectificara su descalificación a las mujeres, también aportaron una grabación del pleno siguiente, del 15 de marzo, "y lo cierto es que todos hablan de la frase que dijo el alcalde sin que nadie indique no era cierto que la dijera."

"El actor solo niega que dijera la frase discriminatoria hacia las mujeres, pero no aporta prueba alguna", subraya la sentencia. "Se limita a negar, y a que como no está recogido en el acta, no se dijo. Olvida el actor que las actas no son una transcripción literal de todo lo ocurrido en el pleno. El hecho de que la frase no se recoja en el acta no es óbice a que no sea real, pues los testigos y prueba practicada así lo han probado", recoge.

Por tanto, desde CCOO han incidido en que, una vez demostrado que el alcalde realizó esas afirmaciones, la juez subraya el derecho de José Luis Arroyo a publicarlo en su Facebook pues "el derecho a comunicar información es derecho del que gozan todos los ciudadanos".

Asimismo, la jueza recalca que "los comentarios reconocidos por el propio demandado, no solo en su perfil de Facebook sino en sus declaraciones al digital Ahora CLM, entran dentro del ámbito de la crítica política a unas manifestaciones reales emitidas en un acto público en el ejercicio de sus funciones como alcalde".

Por todo ello, la sentencia concluye que "derecho a la crítica prevalece en ese caso sobre el honor" y, en consecuencia, desestima la demanda y condena al demandante pagar las costas procesales.

José Luis Arroyo ha valorado esta sentencia, contra la que Pedro Pérez puede recurrir en apelación, y ha lamentado que el alcalde de Cervera tratara de "instrumentalizar a la jusitica" para amedrentarle, con la pretensión de censurarle y condenarle "basándose en una mentira y sosteniéndola ante la jueza". "Los tribunales están para otras cosas", ha apostillado.

"Ni este señor ni nadie nos van a silenciar en la denuncia de declaraciones y actitudes machistas y de desprecio a las mujeres. No vamos a dejar de criticar y afear manifestaciones que denigran a las mujeres y son contrarias al principio de igualdad en el que creemos", ha recalcado.

"Y en el caso del alcalde de Cervera, hay que recordar que no era la primera vez que hacía comentarios machistas y cometía actos discriminatorios. Unas actitudes muy lamentables que no vamos a dejar de combatir", ha concluido.