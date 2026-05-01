El alcalde de Toledo apela al Gobierno central a tomar medidas que reduzcan la precariedad

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en la Ermita del Valle - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, en este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, ha apelado al Gobierno de la nación a adoptar medidas que refuercen la competitividad y reduzcan la precariedad.

En declaraciones a los medios desde la Ermita del Valle, con motivo de su tradicional romería, ha señalado la necesidad de seguir reivindicando mejores condiciones laborales".

Así, ha demandado que se tomen en serio las bajas laborales, "uno de los principales problemas que tiene el mercado de trabajo", que registra "importantísimas tasas de bajas".