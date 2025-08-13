Alcalde de Toledo arremete contra Tolón: "En ocho años de mandato acumuló denuncias por contaminar el Tajo"

TOLEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha arremetido este miércoles contra la anterior regidora socialista, y actual delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, asegurando que durante sus ochos años de mandato "perdió el tiempo y acumuló sanciones y denuncias de la Confederación Hidrográfica por contaminar el río a su paso por Toledo".

"Mucha pancarta, mucha manifestación, pero seguía acumulando denuncias", ha dicho de Tolón, que la semana pasada le instaba de nuevo a posicionarse sobre el trasvase del Tajo al Segura, pues considera que tanto él como el resto de alcaldes del PP de la región, con su silencio "lo blanquean" y favorecen que "se siga trasvasando".

Dicho esto, la ha acusado de ser la alcaldesa "más trasvasista de la historia de España", pues, según ha indicado, "nunca se han hecho tantos trasvases ni se ha derivado tanto agua del Tajo al Segura como se están haciendo en estos momentos".

"Debería reflexionar antes de hacer determinadas declaraciones", le ha pedido Velázquez, que ha sacado pecho del trabajo de su equipo de Gobierno, que ha permitido "mejorar la salud del río, eliminando 10 de los 26 vertidos no autorizados y contaminantes que tiene la ciudad.

"Dentro de poco empezaremos con una obra verdaderamente importantísima, que es la obra que se va a hacer en la depuradora del Polígono. Uno de los puntos que, durante la etapa socialista, la etapa de la actual delegada del Gobierno, acumulaba más sanciones y de mayor cantidad".

SITUACIÓN DEL TAJO

Preguntado durante su visita a las obras del Parque de la Vega por los descensos de caudal que el río está registrando en los últimos meses, el regidor toledano ha asegurado que aún no tienen respuesta por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que tan solo se limita a confirmar que en ningún momento ha bajado de los 13 hectómetros cúbicos por segundo.

"Los toledanos sentimos que el agua no llega en las mejores condiciones y, sobre todo, llega poca agua. A todos nos gustaría, y a mí el primero, que la salud del río mejorara con mayor aporte de agua. Pero también es cierto que nos gustaría que todas las administraciones hicieran lo que está haciendo el Ayuntamiento de Toledo dentro de sus competencias", ha dicho Velázquez, que ha pedido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Comunidad de Madrid y a la Confederación Hidrográfica del Tajo que "cumplan también con sus obligaciones y que se preocupen por los cauces".