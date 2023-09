Alcalde de Toledo asume su obligación de ir eliminando amianto pero recuerda a Junta sus competencias en medio ambiente

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asumido este viernes su "obligación" como Administración municipal de ir eliminando el amianto en el barrio de Santa María de Benquerencia de la ciudad, pero ha recordado al Gobierno regional que las competencias en materia de medio ambiente "son suyas".

"No voy a ser yo el que esconda las competencias del Ayuntamiento, pero hay que recordar que si no hubiera sido competencia suya, la Junta no hubiera puesto un euro en aquel encapsulado (de amianto) que se hizo en su momento", ha admitido el primer edil.

Velázquez, antes de inaugurar la nueva exposición de la Cámara Bufa 'Toledo: la ciudad del futuro: de la huerta a la mesa', ha respondido así a preguntas de los medios después de que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, haya asegurado este mismo viernes que el Gobierno de Castilla-La Mancha intentará ayudar "en la medida de lo posible" en la búsqueda de una solución al problema del amianto pero recordando que es "una competencia exclusivamente municipal".

El primer edil ha indicado que, al igual que ya tiene previstas reuniones con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, el día 9 de octubre para abordar "asuntos importantes" para la ciudad en ese área y con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, el 23 de este mismo mes, tiene intención de solicitar otra reunión con la propia Gómez "para tratar de explicarle las competencias que tiene la Junta de Comunidades en materia de medio ambiente".

No obstante, y considerando que la consejera ha realizado sus manifestaciones "dentro de un debate político" y seguramente por ahí haya podido venir "la equivocación o el error", Velázquez ha explicado que el asunto del amianto también se debe abordar desde el punto de vista sanitario porque "más allá del medio ambiente es un problema de salud pública que afecta a las personas".

En este punto, y tras la intervención de la Asociación de Vecinos 'El Tajo' este jueves en el pleno municipal, el alcalde ha señalado que se ha comprometido con ellos en comenzar a realizar un inventario de edificios municipales, en primer lugar, y posteriormente de edificios públicos que no sean municipales, que puedan contener amianto.

Una vez que el Consistorio tenga ese inventario realizado se pondrá en marcha un plan para que, en un momento determinado, de los edificios que lo contengan se pueda ir eliminando. "Creo que es nuestra obligación y eso sí es competencia del Ayuntamiento y evidentemente lo vamos a hacer".